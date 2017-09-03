Захарова назвала организаторов «шоу» с обысками в США

Официальный представитель МИД РФ в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой рассказала о том, как проходили обыски в российских дипломатических объектах в США, и объяснила, с какой целью их организовали.
Мария Захарова напомнила, что за последнее время Россия лишилась пяти дипломатических объектов в Соединенных Штатах. По ее мнению, их блокировка — это рейдерский захват.
Мария Захарова: «Рейдерский захват, когда сначала снимается дипломатический иммунитет, что в истории международных отношений бывает крайне редко в таких масштабах и практически не бывает в такие сжатые сроки, с таким желанием унизить, сделать больно, поставить людей в невыносимые условия. Но то, что начинается дальше, это абсолютно беспрецедентная вещь для мировой практики. Для США, страны, которая построена на уважении частной собственности — это краеугольный камень их национальный политики, — это вещь вообще за гранью добра и зла».
Захарова отметила, что американская сторона назвала происходившее в объектах дипсобственности осмотром. Но официальный представитель МИД настаивает, что проводился обыск, «переходящий уже в бандитское нападение». Захарова отметила, что в здании генконсульства в Сан-Франциско американские власти выставили на каждом этаже блокпосты, которые находятся там круглосуточно.
Притом сотрудники дипломатических объектов были поставлены в трудные условия. Власти США выделили им всего два дня на сборы и вывоз документации и техники, необходимой для работы. Речь шла об огромном объеме данных, который был накоплен за годы работы, в том числе о персональных данных граждан России, США и других государств. Притом в ходе сборов были попытки помещать российским дипломатам — к зданию генконсульства вызвали пожарную службу и экологов. Теперь сотрудники генконсульства находятся в жилой части под круглосуточным присмотром американских правоохранителей.
Между тем Захарова подчеркнула: несмотря на снятие дипломатического иммунитета со зданий, они по-прежнему находятся в собственности России.
Мария Захарова: «Они (власти США — ред.) не считают больше это дипломатическими помещениями. Вопрос надо ставить в другой плоскости. Даже при том, что это уже не дипломатические помещения, это объекты собственности другого государства, у нас есть все документы на это. Как они могут на территории собственности, принадлежащей другому государству, что-либо делать? На этот вопрос они тоже просто отвечают: „А потому что так хочется“».
Захарова с возмущением рассказала о том, что американские власти изначально планировали вывести из жилой части генконсульства в Сан-Франциско семьи дипломатов, в том числе с маленькими детьми, на улицу на 12 часов. Российской стороне пришлось напомнить американским властям о правах человека, в результате сотрудникам генконсульства РФ позволили остаться внутри на время обысков.
Официальный представитель МИД сообщила, что по линии Госдепа была озвучена официальная причина для проведения обысков: в зданиях дипсобственности якобы искали взрывчатку.
Мария Захарова: «Одна из официально озвученных нам версий — только не падайте — они ищут взрывчатку. Именно так нам было сказано по линии Госдепа».
Но реальные цели, как считает Захарова, были другими. Она убеждена, что «шоу» было затеяно для поддержания антироссийской повестки. По ее мнению, расчет был сделан на то, что возникнет сопротивление.
Мария Захарова: «Глобально все это шоу было нужно, чтобы держать антироссийскую тему на плаву. Сейчас наступает новый электоральный цикл уже в контексте законодательных собраний США».
Кроме того, официальный представитель МИД заметила, что заблокированные здания дипсобственности — «это не задворки Вашингтона и Сан-Франциско, это центральные районы, очень дорогостоящая недвижимость, и это фантастические территории за пределами Нью-Йорка и Вашингтона».
Мария Захарова: «Я стопроцентно уверена, что это все не укладывается в голове у обычных не только американских дипломатов, но и сотрудников спецслужб, которые были вынуждены этим заниматься. Это колоссальная подстава для них — участвовать в этом цирке, в этом фарсе и понимать всю долгосрочную бесперспективность этого бреда».
По мнению Захаровой, за происходящим стоит определенная политическая группировка, которая не готова признать, что проиграла в политической борьбе по объективным причинам, и пытается возложить вину на Россию.
Мария Захарова: «Это определенная группировка политическая, которая ухудшает отношения, чтобы вот такими методами доказать: Россия вмешивалась в выборы, Россия якобы выбирала их президента, Россия якобы взламывала их компьютеры. Для этого они все это делают. Самое главное — доказать, что проиграли не они, а просто вот так сложились обстоятельства с участием другого государства. Все на это нацелено».
Мария Захарова: «Рейдерский захват, когда сначала снимается дипломатический иммунитет, что в истории международных отношений бывает крайне редко в таких масштабах и практически не бывает в такие сжатые сроки, с таким желанием унизить, сделать больно, поставить людей в невыносимые условия. Но то, что начинается дальше, это абсолютно беспрецедентная вещь для мировой практики. Для США, страны, которая построена на уважении частной собственности — это краеугольный камень их национальный политики, — это вещь вообще за гранью добра и зла».
Захарова отметила, что американская сторона назвала происходившее в объектах дипсобственности осмотром. Но официальный представитель МИД настаивает, что проводился обыск, «переходящий уже в бандитское нападение». Захарова отметила, что в здании генконсульства в Сан-Франциско американские власти выставили на каждом этаже блокпосты, которые находятся там круглосуточно.
Притом сотрудники дипломатических объектов были поставлены в трудные условия. Власти США выделили им всего два дня на сборы и вывоз документации и техники, необходимой для работы. Речь шла об огромном объеме данных, который был накоплен за годы работы, в том числе о персональных данных граждан России, США и других государств. Притом в ходе сборов были попытки помещать российским дипломатам — к зданию генконсульства вызвали пожарную службу и экологов. Теперь сотрудники генконсульства находятся в жилой части под круглосуточным присмотром американских правоохранителей.
Между тем Захарова подчеркнула: несмотря на снятие дипломатического иммунитета со зданий, они по-прежнему находятся в собственности России.
Мария Захарова: «Они (власти США — ред.) не считают больше это дипломатическими помещениями. Вопрос надо ставить в другой плоскости. Даже при том, что это уже не дипломатические помещения, это объекты собственности другого государства, у нас есть все документы на это. Как они могут на территории собственности, принадлежащей другому государству, что-либо делать? На этот вопрос они тоже просто отвечают: „А потому что так хочется“».
Захарова с возмущением рассказала о том, что американские власти изначально планировали вывести из жилой части генконсульства в Сан-Франциско семьи дипломатов, в том числе с маленькими детьми, на улицу на 12 часов. Российской стороне пришлось напомнить американским властям о правах человека, в результате сотрудникам генконсульства РФ позволили остаться внутри на время обысков.
Официальный представитель МИД сообщила, что по линии Госдепа была озвучена официальная причина для проведения обысков: в зданиях дипсобственности якобы искали взрывчатку.
Мария Захарова: «Одна из официально озвученных нам версий — только не падайте — они ищут взрывчатку. Именно так нам было сказано по линии Госдепа».
Но реальные цели, как считает Захарова, были другими. Она убеждена, что «шоу» было затеяно для поддержания антироссийской повестки. По ее мнению, расчет был сделан на то, что возникнет сопротивление.
Мария Захарова: «Глобально все это шоу было нужно, чтобы держать антироссийскую тему на плаву. Сейчас наступает новый электоральный цикл уже в контексте законодательных собраний США».
Кроме того, официальный представитель МИД заметила, что заблокированные здания дипсобственности — «это не задворки Вашингтона и Сан-Франциско, это центральные районы, очень дорогостоящая недвижимость, и это фантастические территории за пределами Нью-Йорка и Вашингтона».
Мария Захарова: «Я стопроцентно уверена, что это все не укладывается в голове у обычных не только американских дипломатов, но и сотрудников спецслужб, которые были вынуждены этим заниматься. Это колоссальная подстава для них — участвовать в этом цирке, в этом фарсе и понимать всю долгосрочную бесперспективность этого бреда».
По мнению Захаровой, за происходящим стоит определенная политическая группировка, которая не готова признать, что проиграла в политической борьбе по объективным причинам, и пытается возложить вину на Россию.
Мария Захарова: «Это определенная группировка политическая, которая ухудшает отношения, чтобы вот такими методами доказать: Россия вмешивалась в выборы, Россия якобы выбирала их президента, Россия якобы взламывала их компьютеры. Для этого они все это делают. Самое главное — доказать, что проиграли не они, а просто вот так сложились обстоятельства с участием другого государства. Все на это нацелено».
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