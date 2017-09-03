Путин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности

Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.
Как отметил президент, за достижениями этой важнейшей отрасли стоит «напряженный, поистине героический труд многих поколений геологов, строителей, буровиков, представителей других специальностей».
Ранее сегодня с Днем работников нефтяной и газовой промышленности коллег поздравил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и вместе с США и Саудовской Аравией входит в первую тройку по добыче нефти. Для многих российских городов День работников нефтяной и газовой промышленности — главный день в году. Так, в Сургуте, несмотря на плохую погоду, в празднованиях приняли участие тысячи горожан.
Ранее сегодня с Днем работников нефтяной и газовой промышленности коллег поздравил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и вместе с США и Саудовской Аравией входит в первую тройку по добыче нефти. Для многих российских городов День работников нефтяной и газовой промышленности — главный день в году. Так, в Сургуте, несмотря на плохую погоду, в празднованиях приняли участие тысячи горожан.
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