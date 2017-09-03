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  • 03.09, 19:34
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    Путин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности

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    Путин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности

    Путин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности

      Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.

      Как отметил президент, за достижениями этой важнейшей отрасли стоит «напряженный, поистине героический труд многих поколений геологов, строителей, буровиков, представителей других специальностей».

      Ранее сегодня с Днем работников нефтяной и газовой промышленности коллег поздравил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

      Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и вместе с США и Саудовской Аравией входит в первую тройку по добыче нефти. Для многих российских городов День работников нефтяной и газовой промышленности — главный день в году. Так, в Сургуте, несмотря на плохую погоду, в празднованиях приняли участие тысячи горожан.

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