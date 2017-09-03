Россиянки победили в медальном зачете на ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России с семью золотыми, пятью серебряными и одной бронзовой наградой победила в медальном зачете на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.

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Дина Аверина взяла золото в личном многоборье, упражнениях с булавами и обручем, а также завоевала серебряные медали в упражнениях с лентой и мячом. Ее сестра Арина Аверина взяла золото в упражнениях с лентой и мячом, серебро в упражнениях с обручем и в личном многоборье, бронзу в упражнениях с булавами.



Анастасия Близнюк, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Татарева, Мария Толкачёва и Мария Кравцова завоевали золото в групповом многоборье и в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками, а также серебро в упражнениях с пятью обручами.



Второе место в командном зачете заняли итальянки — у них одно золото. Третьими стали японки — одно серебро и три бронзы.