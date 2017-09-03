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  • 03.09, 18:03

    В квартире на юге Москвы найдены тела двоих близнецов

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    В квартире на юге Москвы найдены тела двоих близнецов

    В квартире на юге Москвы найдены тела двоих близнецов

    Тела двоих 26-летних братьев-близнецов обнаружены в квартире на юге столицы, сообщили «МК» в правоохранительных органах.

    Отмечается, что молодые мужчины учились на экологов, но не поддерживали дружеских отношений с однокурсниками. Знакомые отзываются о братьях как о спокойных, но депрессивных личностях.

    Известно, что братья вели замкнутый образ жизни. У них было общее хобби — они писали и исполняли песни в стиле рок. Записи своих треков они размещали в соцсетях.

    В юношеском возрасте братья увлекались путешествиями, всегда отправлялись в турпоездки вместе. Однако около года назад у братьев случился какой-то эмоциональный перелом. Они жаловались на отсутствие сил для учебы и в итоге взяли в вузе академический отпуск по состоянию здоровья.

    По данным издания, братья скончались от отравления лекарствами. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

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