В квартире на юге Москвы найдены тела двоих близнецов

Тела двоих
26-летних братьев-близнецов обнаружены в квартире на юге столицы, сообщили «МК» в правоохранительных органах.
Отмечается, что молодые мужчины учились на экологов, но не поддерживали дружеских отношений с однокурсниками. Знакомые отзываются о братьях как о спокойных, но депрессивных личностях.
Известно, что братья вели замкнутый образ жизни. У них было общее хобби — они писали и исполняли песни в стиле рок. Записи своих треков они размещали в соцсетях.
В юношеском возрасте братья увлекались путешествиями, всегда отправлялись в турпоездки вместе. Однако около года назад у братьев случился какой-то эмоциональный перелом. Они жаловались на отсутствие сил для учебы и в итоге взяли в вузе академический отпуск по состоянию здоровья.
По данным издания, братья скончались от отравления лекарствами. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Известно, что братья вели замкнутый образ жизни. У них было общее хобби — они писали и исполняли песни в стиле рок. Записи своих треков они размещали в соцсетях.
В юношеском возрасте братья увлекались путешествиями, всегда отправлялись в турпоездки вместе. Однако около года назад у братьев случился какой-то эмоциональный перелом. Они жаловались на отсутствие сил для учебы и в итоге взяли в вузе академический отпуск по состоянию здоровья.
По данным издания, братья скончались от отравления лекарствами. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
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