Хэмилтон выиграл Гран-при Италии и вышел в лидеры чемпионата

Победа в Италии стала 59-й в карьере британца. Набрав очередные 25 очков, Хэмилтон опередил в личном зачете Себастьяна Феттеля из Ferrari, который в Италии пришел к финишу третьим и опустился на вторую строчку в чемпионате.Второе место занял партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал 12-м.