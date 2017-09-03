Хэмилтон выиграл Гран-при Италии и вышел в лидеры чемпионата

Британский пилот команды
«Формулы-1» Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Италии и вышел на первое место в личном зачете гонщиков.
Победа в Италии стала 59-й в карьере британца. Набрав очередные 25 очков, Хэмилтон опередил в личном зачете Себастьяна Феттеля из Ferrari, который в Италии пришел к финишу третьим и опустился на вторую строчку в чемпионате.
Второе место занял партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал 12-м.
BREAKING: @LewisHamilton wins at Monza to take the lead in the drivers’ championship #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Sk2ikB1dlh— Formula 1 (@F1) September 3, 2017
Второе место занял партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал 12-м.
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