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  • 03.09, 18:03

    Хэмилтон выиграл Гран-при Италии и вышел в лидеры чемпионата

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    Хэмилтон выиграл <nobr>Гран-при</nobr> Италии и вышел в лидеры чемпионата

    Хэмилтон выиграл Гран-при Италии и вышел в лидеры чемпионата

    Хэмилтон выиграл <nobr>Гран-при</nobr> Италии и вышел в лидеры чемпионата
  • Фото Associated Press © 2017

    • Британский пилот команды «Формулы-1» Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Италии и вышел на первое место в личном зачете гонщиков.

    Победа в Италии стала 59-й в карьере британца. Набрав очередные 25 очков, Хэмилтон опередил в личном зачете Себастьяна Феттеля из Ferrari, который в Италии пришел к финишу третьим и опустился на вторую строчку в чемпионате.

    Второе место занял партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал 12-м.

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