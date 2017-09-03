В Беслане выпустили в небо 334 белых шара в память о погибших при теракте в школе

В России сегодня отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. В Москве к памятнику жертвам бесланской трагедии все утро несли живые цветы, игрушки и бутылочки с водой. Там же отслужили панихиду. Люди говорили о том, что события 2004 года забывать нельзя.
Основные мероприятия сегодня проходят в Беслане. Там 13 лет назад боевики взяли в заложники в школе больше тысячи детей и взрослых. Во время штурма большинство людей удалось освободить. Но 334 человека погибли, 186 из них — дети.
Накануне 1 сентября Вера Гуриева написала на школьной доске, казалось бы, рядовое поздравление для старшеклассников — «С последним первым звонком!». Надежда Гуриева вспоминает, что стало не по себе от этой фразы, но стирать послание не стали. Эта надпись оказалась пророческой. Для 186 детей школы №1 города Беслан прозвучал последний в их жизни звонок.
В те дни Надежда Гуриева потеряла сразу двоих детей. Вера навсегда останется шестиклассницей, а Борис восьмиклассником. Спаслась лишь младшая дочь. Женщина призналась, что только это помогло ей пережить чудовищную потерю близких людей.
Надежда Гуриева: «Я живу в этом все время, постоянно сны бывают такие, у меня запах этот стоит. Я абсолютно не пережила это все, я голос сына слышу до сих пор, я просто в этом живу, каждый день».
В память о тех трагических днях учитель истории создала в одном из кабинетов уже новой школы музей жертв теракта. Стендов с фотографиями погибших так много, что они занимают почти все пространство. Там же хранятся личные вещи детей, педагогов и бойцов спецназа.
Все эти дни тысячи людей нескончаемым потоком приходят на место разрушенного спортзала. На полу гвоздики, цветы, игрушки и сотни бутылок с водой, которой в те жаркие дни так не хватало заложникам. Люди молча подходят к портретам жертв и зажигают свечи. Печальную музыку то и дело прерывает плач. В небо сегодня поднялись 334 белых шара, которые символизируют души жертв теракта.
От здания школы сотни местных жителей с портретами своих близких прошли крестным ходом через весь город. Траурные мероприятия продолжились у мемориального кладбища «Город Ангелов». Там у могил погибших и у монумента «Древо скорби» собравшиеся возлагают цветы. Под звук метронома диктор около часа зачитывал имена всех погибших в теракте.
Накануне 1 сентября Вера Гуриева написала на школьной доске, казалось бы, рядовое поздравление для старшеклассников — «С последним первым звонком!». Надежда Гуриева вспоминает, что стало не по себе от этой фразы, но стирать послание не стали. Эта надпись оказалась пророческой. Для 186 детей школы №1 города Беслан прозвучал последний в их жизни звонок.
В те дни Надежда Гуриева потеряла сразу двоих детей. Вера навсегда останется шестиклассницей, а Борис восьмиклассником. Спаслась лишь младшая дочь. Женщина призналась, что только это помогло ей пережить чудовищную потерю близких людей.
Надежда Гуриева: «Я живу в этом все время, постоянно сны бывают такие, у меня запах этот стоит. Я абсолютно не пережила это все, я голос сына слышу до сих пор, я просто в этом живу, каждый день».
В память о тех трагических днях учитель истории создала в одном из кабинетов уже новой школы музей жертв теракта. Стендов с фотографиями погибших так много, что они занимают почти все пространство. Там же хранятся личные вещи детей, педагогов и бойцов спецназа.
Все эти дни тысячи людей нескончаемым потоком приходят на место разрушенного спортзала. На полу гвоздики, цветы, игрушки и сотни бутылок с водой, которой в те жаркие дни так не хватало заложникам. Люди молча подходят к портретам жертв и зажигают свечи. Печальную музыку то и дело прерывает плач. В небо сегодня поднялись 334 белых шара, которые символизируют души жертв теракта.
От здания школы сотни местных жителей с портретами своих близких прошли крестным ходом через весь город. Траурные мероприятия продолжились у мемориального кладбища «Город Ангелов». Там у могил погибших и у монумента «Древо скорби» собравшиеся возлагают цветы. Под звук метронома диктор около часа зачитывал имена всех погибших в теракте.
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