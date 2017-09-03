Оголившаяся женщина выбежала на поле перед матчем сборных Украины и Турции

Полуголая активистка движения FEMEN выбежала на поле перед матчем седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу между командами Украины и Турции.
Как сообщает издание Xsport.ua, женщина оказалась на поле в тот момент, когда футболисты позировали для телекамер перед стартовым свистком. Стюарды задержали ее и увели с поля.
Судя по фотографиям, грудь активистки украшала надпись Erdogan Killer («Эрдоган — убийца»), адресованная президенту Турции.
Встреча двух сборных состоялась в Харькове и закончилась со счетом 2:0 в пользу украинцев.
Судя по фотографиям, грудь активистки украшала надпись Erdogan Killer («Эрдоган — убийца»), адресованная президенту Турции.
2 сентября 2017 г.
Встреча двух сборных состоялась в Харькове и закончилась со счетом 2:0 в пользу украинцев.
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