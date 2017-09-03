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  • 03.09, 15:01

    Оголившаяся женщина выбежала на поле перед матчем сборных Украины и Турции

    1 комментарий
    Оголившаяся женщина выбежала на поле перед матчем сборных Украины и Турции

    Оголившаяся женщина выбежала на поле перед матчем сборных Украины и Турции

    Оголившаяся женщина выбежала на поле перед матчем сборных Украины и Турции

    Полуголая активистка движения FEMEN выбежала на поле перед матчем седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу между командами Украины и Турции.

    Как сообщает издание Xsport.ua, женщина оказалась на поле в тот момент, когда футболисты позировали для телекамер перед стартовым свистком. Стюарды задержали ее и увели с поля.

    Судя по фотографиям, грудь активистки украшала надпись Erdogan Killer («Эрдоган — убийца»), адресованная президенту Турции.



    Встреча двух сборных состоялась в Харькове и закончилась со счетом 2:0 в пользу украинцев.

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