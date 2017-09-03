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  • 03.09, 22:35
    Супруга Папунаишвили остро переживает за участников шоу «Ты супер! Танцы». знаменитости, НТВ, Ты супер Танцы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСупруга Папунаишвили остро переживает за участников шоу «Ты супер! Танцы»

    Супруга Папунаишвили остро переживает за участников шоу «Ты супер! Танцы»

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    Супруга Папунаишвили остро переживает за участников шоу «Ты супер! Танцы»

    Супруга Папунаишвили остро переживает за участников шоу «Ты супер! Танцы»

    Супруга Папунаишвили остро переживает за участников шоу «Ты супер! Танцы»

      В статусе законного мужа Евгений Папунаишвили уже четыре месяца. В мае танцор сыграл свадьбу с итальянкой Салимой.

      После скромной регистрации брака молодожены отправились на остров Родос. А теперь жена все чаще требует у супруга бамбино, то есть ребенка.

      Евгений Папунаишвили созрел для отцовства. Ему — 36 лет, Салиме тоже за 30. Самое время задуматься о наследниках, ведь хореограф сам хочет научить сына танцевать рок-н-ролл, а дочь — вальсировать. Но вплотную проектом «Дети» супруги займутся, когда закончится не менее важный проект: Евгений Папунаишвили — один из членов жюри в проекте НТВ «Ты супер! Танцы».

      Молодая жена сопровождает Евгения Папунаишвили на съемках. И за каждого ребенка переживает, как за своего. Участники проекта — дети со сложной судьбой. И у всех есть шанс стать звездами. За драматичными историями и успехами участников проекта «Ты супер! Танцы» следите каждую субботу в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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