Как в кино
ТВ-Эфир
Как в кино
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.09, 15:01

    Путин прибыл в Китай на саммит БРИКС

    комментировать

    Путин прибыл в Китай на саммит БРИКС

    Путин прибыл в Китай на саммит БРИКС

    Президент России Владимир Путин прибыл в город Сямэнь на востоке Китая, где 4 сентября стартует саммит стран БРИКС.

    Программа визита Путина в Китай начнется с переговоров с хозяином саммита — председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча пройдет как в узком, так и в расширенном составах с участием министров и крупных бизнесменов.

    Как ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков, подписание документов по итогам переговоров лидеров России и Китая не планируется. Стороны ограничатся беседой с «углублением в разные темы, в частности, в северокорейскую».

    смотретьПутин накануне саммита БРИКС проведет переговоры с Си Цзиньпином
    Путин накануне саммита БРИКС проведет переговоры с Си Цзиньпином
    В первый день саммита Путин примет участие в заседаниях БРИКС в узком и расширенном составах и вместе с коллегами по «пятерке» встретится с членами Делового совета БРИКС. Во второй день состоится дополнительная сессия в формате БРИКС+ с участием ряда приглашенных стран.

    В рамках саммита российский президент проведет также двусторонние встречи с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Джейкобом Зумой, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, премьером Таиланда Праютом Чан-Оча и президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru