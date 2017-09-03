Путин прибыл в Китай на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прибыл в город Сямэнь на востоке Китая, где 4 сентября стартует саммит стран БРИКС.
Программа визита Путина в Китай начнется с переговоров с хозяином саммита — председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча пройдет как в узком, так и в расширенном составах с участием министров и крупных бизнесменов.
Как ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков, подписание документов по итогам переговоров лидеров России и Китая не планируется. Стороны ограничатся беседой с «углублением в разные темы, в частности, в северокорейскую».
В первый день саммита Путин примет участие в заседаниях БРИКС в узком и расширенном составах и вместе с коллегами по «пятерке» встретится с членами Делового совета БРИКС. Во второй день состоится дополнительная сессия в формате БРИКС+ с участием ряда приглашенных стран.
В рамках саммита российский президент проведет также двусторонние встречи с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Джейкобом Зумой, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, премьером Таиланда Праютом Чан-Оча и президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето.
Как ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков, подписание документов по итогам переговоров лидеров России и Китая не планируется. Стороны ограничатся беседой с «углублением в разные темы, в частности, в северокорейскую».
В первый день саммита Путин примет участие в заседаниях БРИКС в узком и расширенном составах и вместе с коллегами по «пятерке» встретится с членами Делового совета БРИКС. Во второй день состоится дополнительная сессия в формате БРИКС+ с участием ряда приглашенных стран.
В рамках саммита российский президент проведет также двусторонние встречи с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Джейкобом Зумой, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, премьером Таиланда Праютом Чан-Оча и президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето.
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