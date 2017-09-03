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  • 03.09, 15:01

    Дети в Северной Осетии ранили приятелей из найденного гранатомета

    1 комментарий

    Дети в Северной Осетии ранили приятелей из найденного гранатомета

    Дети в Северной Осетии ранили приятелей из найденного гранатомета

    Дети в Северной Осетии нашли гранатомет и решили выстрелить из него, в результате двое ребят пострадали.

    Как сообщает ГУ МЧС по республике, инцидент произошел сегодня в селении Тарское Пригородного района Северной Осетии. МЧС не уточняет, где дети нашли гранатомет.

    По данным спасательного ведомства, в результате пострадали девочка и мальчик, оба 2008 года рождения.

    Из сообщения МЧС: «С ранениями средней тяжести они были доставлены в детскую больницу Владикавказа. В лечебное учреждение направлены психологи МЧС России для оказания психологической поддержки пострадавшим и их родственникам».

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