Трасса «Дон» vs шоссе 66: стоит ли ехать в США ради увлекательного дорожного путешествия

Пора за руль — и в отпуск! Легендарный хайвей 66, где советские фильмы можно обменять на шикарный банкет в ресторане «Аль Капоне», или путешествие по самой популярной трассе России, где ночевки и ужин стоят всего пару сотен рублей, а туристов вместо минеральных вод лечат пивом? Ответ на этот вопрос попытались найти корреспонденты программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!».
Трасса 66 — мать всех американских дорог! Точнее сказать, бабушка. Свое название она получила еще в начале прошлого века. О ней снимали фильмы, слагали песни. Но летом 1985 года трасса 66 официально ушла на покой, уступив место на карте современным хайвеям. Это, правда, не мешает ей оставаться популярным туристическим маршрутом для миллионов романтиков из разных стран.
Арендовать машину в США проще простого. Для этого вам понадобятся: паспорт, кредитная карта и права категории B. Кстати, наши пластиковые здесь очень даже котируются. А вот стоимость аренды немаленькая — 60 долларов в сутки.
Преодолевая расстояние в 3940 километров, можно увидеть множество достопримечательностей. Например, один из старейших небоскребов Чикаго или огромное озеро Мичиган.
Впрочем, увлекательно путешествовать можно по своей стране и на своей машине. По сравнению с прошлым годом, этим летом так поступили чуть ли не вдвое больше россиян. Самой популярной у туристов является трасса «Дон»: сел в московских каменных джунглях — вышел на пляже в Сочи. Ну не красота ли?
Летом загруженность трассы «Дон» бьет все рекорды. Обычно по платным участкам дороги проезжает от 12 до 13 тысяч машин в день. А в сезон летних отпусков — 900 тысяч! И это только за одни выходные.
С помощью транспондера можно сэкономить на платной трассе около 300 рублей, а роскошные виды вокруг — и вовсе бесплатно. Успевай только за дорогой следить. Слегка отклонившись от маршрута, можно, к примеру, оказаться на Кудыкиной горе. Согласно поговорке, тут принято воровать помидоры, но как раз их тут и не нашлось. А вот остального фольклорного чуда-юда — пожалуйста, на каждом шагу.
Заночевать на Кудыкиной горе — тоже не так дорого. Место на оборудованном кемпинге стоит всего 300 рублей. Это если вы со своей палаткой, да в будний день. В выходные и праздники — на 100 рублей дороже.
Подробности — в выпуске программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!».
Арендовать машину в США проще простого. Для этого вам понадобятся: паспорт, кредитная карта и права категории B. Кстати, наши пластиковые здесь очень даже котируются. А вот стоимость аренды немаленькая — 60 долларов в сутки.
Преодолевая расстояние в 3940 километров, можно увидеть множество достопримечательностей. Например, один из старейших небоскребов Чикаго или огромное озеро Мичиган.
Впрочем, увлекательно путешествовать можно по своей стране и на своей машине. По сравнению с прошлым годом, этим летом так поступили чуть ли не вдвое больше россиян. Самой популярной у туристов является трасса «Дон»: сел в московских каменных джунглях — вышел на пляже в Сочи. Ну не красота ли?
Летом загруженность трассы «Дон» бьет все рекорды. Обычно по платным участкам дороги проезжает от 12 до 13 тысяч машин в день. А в сезон летних отпусков — 900 тысяч! И это только за одни выходные.
С помощью транспондера можно сэкономить на платной трассе около 300 рублей, а роскошные виды вокруг — и вовсе бесплатно. Успевай только за дорогой следить. Слегка отклонившись от маршрута, можно, к примеру, оказаться на Кудыкиной горе. Согласно поговорке, тут принято воровать помидоры, но как раз их тут и не нашлось. А вот остального фольклорного чуда-юда — пожалуйста, на каждом шагу.
Заночевать на Кудыкиной горе — тоже не так дорого. Место на оборудованном кемпинге стоит всего 300 рублей. Это если вы со своей палаткой, да в будний день. В выходные и праздники — на 100 рублей дороже.
Подробности — в выпуске программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!».
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