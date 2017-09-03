Воссоединившиеся Питт и Джоли все равно разведутся

Анджелина Джоли и Брэд Питт решили снова быть вместе, но бракоразводный процесс звезды
все-таки доведут до конца.
Биограф семьи Ян Гальперин рассказал, как произошло воссоединение. Оказалось, что актеры встретились в доме общих друзей в Голливуде. Они не смогли сдержать слез и бросились друг другу в объятия. Первый шаг в восстановлении отношений сделал именно Питт.
Пара пройдет курс психотерапии, чтобы наладить семейную жизнь, сообщает сайт Вести.Ru. Однако о формальностях речи больше не идет.
Как известно, Джоли и Питт 12 лет прожили вместе, из которых только два года находились в законном браке. Именно после официальной церемонии у них начались конфликты. Причиной последнего конфликта, по словам Джоли, стало то, что Питт плохо обращался с их сыном Мэддоксом.
Пара пройдет курс психотерапии, чтобы наладить семейную жизнь, сообщает сайт Вести.Ru. Однако о формальностях речи больше не идет.
Как известно, Джоли и Питт 12 лет прожили вместе, из которых только два года находились в законном браке. Именно после официальной церемонии у них начались конфликты. Причиной последнего конфликта, по словам Джоли, стало то, что Питт плохо обращался с их сыном Мэддоксом.
Комментарии