Москвичка зарезала мать в квартире на юге столицы

Полицейские задержали женщину, которая подозревается в том, что зарезала свою мать в одной из квартир на юге столицы.

По информации СУ СК по Москве, в квартире одного из жилых домов на Алма-Атинской улице девушка «в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанесла своей матери 1964 года рождения не менее двух ударов ножом в область шеи». От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.



В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении фигурантки меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.