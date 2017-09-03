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  • 03.09, 13:31

    Москвичка зарезала мать в квартире на юге столицы

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    Москвичка зарезала мать в квартире на юге столицы

    Москвичка зарезала мать в квартире на юге столицы

    Полицейские задержали женщину, которая подозревается в том, что зарезала свою мать в одной из квартир на юге столицы.

    По информации СУ СК по Москве, в квартире одного из жилых домов на Алма-Атинской улице девушка «в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанесла своей матери 1964 года рождения не менее двух ударов ножом в область шеи». От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

    В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении фигурантки меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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