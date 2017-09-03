МАГАТЭ потребовало от Пхеньяна отказаться от ядерного оружия

Новое ядерное испытание КНДР свидетельствует о том, что Пхеньян игнорирует требования международного сообщества отказаться от развития ядерной программы, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано.
Новое ядерное испытание в Северной Корее глава МАГАТЭ назвал чрезвычайно печальным событием.
Юкия Амано, гендиректор МАГАТЭ: «Это ядерное испытание, которое последовало за двумя испытаниями в прошлом году и стало шестым с 2006 года, полностью игнорирует неоднократные требования международного сообщества».
Амано напомнил: Совбез ООН в своих резолюциях не раз подчеркивал, что КНДР должна отказаться от дальнейших ядерных испытаний, от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ.
Юкия Амано: «Я вновь настоятельно призываю КНДР в полной мере выполнить все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ. Агентство продолжает внимательно следить за развитием ядерной программы КНДР, что вызывает серьезную озабоченность. Мы по-прежнему готовы содействовать его мирному урегулированию».
Ранее сегодня Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.
По оценкам японских и южнокорейских сейсмологов, мощность землетрясения, вызванного ядерным испытанием в КНДР, почти в 10 раз превысила подземный толчок 2016 года, когда Пхеньян проводил пятое ядерное испытание. Южнокорейская сторона уже выразила мнение, что мощность взорванного заряда может составлять от 50 до 100 килотонн.
Действия Пхеньяна осудили во всем мире, в том числе в России. Япония потребовала срочно созвать Совбез ООН.
Юкия Амано, гендиректор МАГАТЭ: «Это ядерное испытание, которое последовало за двумя испытаниями в прошлом году и стало шестым с 2006 года, полностью игнорирует неоднократные требования международного сообщества».
Амано напомнил: Совбез ООН в своих резолюциях не раз подчеркивал, что КНДР должна отказаться от дальнейших ядерных испытаний, от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ.
Юкия Амано: «Я вновь настоятельно призываю КНДР в полной мере выполнить все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ. Агентство продолжает внимательно следить за развитием ядерной программы КНДР, что вызывает серьезную озабоченность. Мы по-прежнему готовы содействовать его мирному урегулированию».
Ранее сегодня Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.
По оценкам японских и южнокорейских сейсмологов, мощность землетрясения, вызванного ядерным испытанием в КНДР, почти в 10 раз превысила подземный толчок 2016 года, когда Пхеньян проводил пятое ядерное испытание. Южнокорейская сторона уже выразила мнение, что мощность взорванного заряда может составлять от 50 до 100 килотонн.
Действия Пхеньяна осудили во всем мире, в том числе в России. Япония потребовала срочно созвать Совбез ООН.
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