Россия избавилась от боеприпасов с люизитом

Начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия
генерал-полковник Валерий Капашин объявил о полном уничтожении Россией боеприпасов, снаряженных люизитом.
Валерий Капашин: «На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия Кизнер сегодня завершено уничтожение химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом люизит».
Он напомнил, что запасы люизита Россия ликвидировала вслед за запасами таких отравляющих веществ как иприт, зарин и зоман, сообщает «Интерфакс».
По словам Капашина, Россия близка к окончательной реализации обязательств, взятых на себя в рамках международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Генерал отметил, что на складах осталась лишь небольшая часть боеприпасов с отравляющим веществом типа VX. Она будет уничтожена в ближайшие недели.
Он напомнил, что запасы люизита Россия ликвидировала вслед за запасами таких отравляющих веществ как иприт, зарин и зоман, сообщает «Интерфакс».
По словам Капашина, Россия близка к окончательной реализации обязательств, взятых на себя в рамках международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Генерал отметил, что на складах осталась лишь небольшая часть боеприпасов с отравляющим веществом типа VX. Она будет уничтожена в ближайшие недели.
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