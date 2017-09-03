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  • 03.09, 12:01

    Россия избавилась от боеприпасов с люизитом

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    Россия избавилась от боеприпасов с люизитом

    Россия избавилась от боеприпасов с люизитом

    Начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин объявил о полном уничтожении Россией боеприпасов, снаряженных люизитом.

    Валерий Капашин: «На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия Кизнер сегодня завершено уничтожение химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом люизит».

    Он напомнил, что запасы люизита Россия ликвидировала вслед за запасами таких отравляющих веществ как иприт, зарин и зоман, сообщает «Интерфакс».

    По словам Капашина, Россия близка к окончательной реализации обязательств, взятых на себя в рамках международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Генерал отметил, что на складах осталась лишь небольшая часть боеприпасов с отравляющим веществом типа VX. Она будет уничтожена в ближайшие недели.

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