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  • 03.09, 12:01

    Наблюдательный пост СЦКК попал под обстрел в Донбассе

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    Наблюдательный пост СЦКК попал под обстрел в Донбассе

    Наблюдательный пост СЦКК попал под обстрел в Донбассе

    Наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) попал под минометный обстрел на юге ДНР.

    Инцидент произошел сегодня рано утром в селе Безыменное. Находившиеся в здании люди были эвакуированы в бомбоубежище.

    Представитель ДНР в СЦКК: «В 06:15 с позиций ВСУ был открыт огонь по Безыменному. Прилеты зафиксированы в непосредственной близости с наблюдательным пунктом СЦКК. Офицеры были эвакуированы в укрытие».

    По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет, сообщает «Донецкое агентство новостей».

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