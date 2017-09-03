Наблюдательный пост СЦКК попал под обстрел в Донбассе

Наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) попал под минометный обстрел на юге ДНР.
Инцидент произошел сегодня рано утром в селе Безыменное. Находившиеся в здании люди были эвакуированы в бомбоубежище.
Представитель ДНР в СЦКК: «В 06:15 с позиций ВСУ был открыт огонь по Безыменному. Прилеты зафиксированы в непосредственной близости с наблюдательным пунктом СЦКК. Офицеры были эвакуированы в укрытие».
По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет, сообщает «Донецкое агентство новостей».
На территории Донбасса действует «школьное» перемирие. Украинские силовики периодически нарушают режим прекращения огня. В конце августа съемочная группа телеканала «Россия 24» попала под обстрел со стороны позиций Вооруженных сил Украины.
Представитель ДНР в СЦКК: «В 06:15 с позиций ВСУ был открыт огонь по Безыменному. Прилеты зафиксированы в непосредственной близости с наблюдательным пунктом СЦКК. Офицеры были эвакуированы в укрытие».
По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет, сообщает «Донецкое агентство новостей».
На территории Донбасса действует «школьное» перемирие. Украинские силовики периодически нарушают режим прекращения огня. В конце августа съемочная группа телеканала «Россия 24» попала под обстрел со стороны позиций Вооруженных сил Украины.
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