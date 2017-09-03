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  • 03.09, 13:31
    Реинкарнация парфюмата: умелец из Петербурга запустил в производство забытый торговый автомат. изобретения, парфюмерия, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРеинкарнация парфюмата: умелец из Петербурга запустил в производство забытый торговый автомат

    Реинкарнация парфюмата: умелец из Петербурга запустил в производство забытый торговый автомат

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    Реинкарнация парфюмата: умелец из Петербурга запустил в производство забытый торговый автомат

    Реинкарнация парфюмата: умелец из Петербурга запустил в производство забытый торговый автомат

    Реинкарнация парфюмата: умелец из Петербурга запустил в производство забытый торговый автомат

      Бывает иногда — посидишь где-нибудь в кафе, а потом выходишь весь пропахший дымом или едой. Помочь в такой ситуации призвано детище петербуржца Владимира Фёдорова.

      В прошлом технический специалист автомобильного завода, Владимир Фёдоров сконструировал парфюмат — современную версию аппарата, который за плату орошает клиента порцией туалетной воды.

      Владимир Фёдоров: «Первый аппарат еще в 1856 году изобретен был, который одаривал ароматом людей. И в советские времена у нас были, если помните, с тройным одеколоном».

      Техника XXI века, конечно, иная. Под корпусом — микросхемы, электродвигатели, модем. Подключение к Интернету позволяет удаленно следить за состоянием аппарата и запасом парфюма. Обслуживания машина требует в среднем раз в неделю — надо забрать выручку и долить духов.

      Владимир сделал ставку на известные марки. Один пшик — 50 рублей. Предусмотрены разные наборы ароматов для мужчин и женщин, ведь парфюматы предполагается ставить прежде всего в общественных туалетах и раздевалках.

      Если в названиях духов не разбираешься, можно выбрать по запаху.

      Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».

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