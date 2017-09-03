Реинкарнация парфюмата: умелец из Петербурга запустил в производство забытый торговый автомат

Бывает иногда — посидишь
где-нибудь в кафе, а потом выходишь весь пропахший дымом или едой. Помочь в такой ситуации призвано детище петербуржца Владимира Фёдорова.
В прошлом технический специалист автомобильного завода, Владимир Фёдоров сконструировал парфюмат — современную версию аппарата, который за плату орошает клиента порцией туалетной воды.
Владимир Фёдоров: «Первый аппарат еще в 1856 году изобретен был, который одаривал ароматом людей. И в советские времена у нас были, если помните, с тройным одеколоном».
Техника XXI века, конечно, иная. Под корпусом — микросхемы, электродвигатели, модем. Подключение к Интернету позволяет удаленно следить за состоянием аппарата и запасом парфюма. Обслуживания машина требует в среднем раз в неделю — надо забрать выручку и долить духов.
Владимир сделал ставку на известные марки. Один пшик — 50 рублей. Предусмотрены разные наборы ароматов для мужчин и женщин, ведь парфюматы предполагается ставить прежде всего в общественных туалетах и раздевалках.
Если в названиях духов не разбираешься, можно выбрать по запаху.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Владимир Фёдоров: «Первый аппарат еще в 1856 году изобретен был, который одаривал ароматом людей. И в советские времена у нас были, если помните, с тройным одеколоном».
Техника XXI века, конечно, иная. Под корпусом — микросхемы, электродвигатели, модем. Подключение к Интернету позволяет удаленно следить за состоянием аппарата и запасом парфюма. Обслуживания машина требует в среднем раз в неделю — надо забрать выручку и долить духов.
Владимир сделал ставку на известные марки. Один пшик — 50 рублей. Предусмотрены разные наборы ароматов для мужчин и женщин, ведь парфюматы предполагается ставить прежде всего в общественных туалетах и раздевалках.
Если в названиях духов не разбираешься, можно выбрать по запаху.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Комментарии