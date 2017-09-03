Коврик для запекания, триммер для секущихся волос и лопата Пискуна: тест рекламных обещаний

Правда ли курица становится не такой жирной, если ее запекали на силиконовом коврике с пирамидками? Почему секутся волосы и спасает ли от этого специальный триммер? И делает ли проще вскапывание грядок лопата с рычагом? Программа «Чудо техники» проверила рекламные обещания.
Триммер для секущихся волос
В вечной борьбе против секущихся волос появилось новое оружие — специальный триммер стоимостью около 3000 рублей. Интернет-магазины обещают: электрическая машинка удалит ломкие волоски и вернет здоровый вид голове. Работает так: прядь зажимается в приборе, затем им проводят от корней по всей длине. Вращающееся лезвие проходит вдоль волос, отсекая торчащие кончики. Здоровые не затрагивает.
То, что волосы секутся, — естественный процесс. Если они становятся длиннее 20 см, то питательные вещества и «смазка» от сальных желез просто не доходят до кончиков. Ослабленный волос начинает расслаиваться и становится похожим на кисточку. Процесс может усугубляться внешними воздействиями — ультрафиолетом, температурой, ветром — и внутренними причинами (нехваткой витаминов), а также неправильным уходом.
Трихолог, вооружившись микроскопом, сравнил обработанные триммером пряди волос с нетронутыми. Разница заметна, но видны и проблемы: вместе с секущимися кончиками триммер отрезал, а где-то даже обломал и здоровые волосы.
Получается, машинка действительно может подправить прическу, придав ей более здоровый вид на короткое время. Но, если использовать его часто, волосы можно просто испортить.
Силиконовый коврик для запекания
Реклама силиконового коврика стоимостью около 300 рублей обещает, что с ним блюда станут менее калорийными. Благодаря выпуклостям в форме пирамидок продукты приподняты над поверхностью противня. Это, во-первых, уменьшает вероятность пригорания. Во-вторых, мясо или птица не запекаются в собственном жире. В Интернете на эту тему и правда много положительных отзывов.
Некоторые недобросовестные производители выдают за силикон более дешевый поливинилхлорид, который при нагревании становится источником токсинов. Для начала коврик подожгли. Белый дым говорит о том, что перед нами, скорее всего, и правда силикон, не боящийся такого жара, какой бывает в духовке. Лаборатория вывод подтвердила.
Блюдо, запеченное на силиконе, выглядит немного аппетитнее. Но уменьшилась ли его калорийность? Испытатели сливают бульон и проводят визуальный анализ: прослойка жира в обоих случаях одинаковая, а вот сока из курицы на коврике выделилось меньше. Корочка образовалась со всех сторон и не позволила жидкости вытечь. Диетолог поясняет: значит, в птице осталось больше полезного белка.
Вывод: еду менее калорийной этот коврик не делает. Пользы добавляет лишь чуть-чуть. Его можно использовать еще и как подставку-прихватку для горячего или открывать с его помощью банки, но польза в готовке стремится к нулю.
Лопата Пискуна
Эта лопата, которую можно купить в Интернете, носит имя своего создателя — уже ушедшего от нас петербуржца Леонида Пискуна. За свою жизнь он запатентовал несколько десятков изобретений. Но главным считал именно модификацию лопаты. В 90-х Леониду Филипповичу выделили классические шесть соток. Копать пожилому человеку было трудно, поэтому к стандартному инструменту он приделал дополнительный рычаг. Многим пользователям нравится.
С непривычки орудовать лопатой Пискуна не очень комфортно, и опыт показал, что этот инструмент — очень и очень на любителя.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
В вечной борьбе против секущихся волос появилось новое оружие — специальный триммер стоимостью около 3000 рублей. Интернет-магазины обещают: электрическая машинка удалит ломкие волоски и вернет здоровый вид голове. Работает так: прядь зажимается в приборе, затем им проводят от корней по всей длине. Вращающееся лезвие проходит вдоль волос, отсекая торчащие кончики. Здоровые не затрагивает.
То, что волосы секутся, — естественный процесс. Если они становятся длиннее 20 см, то питательные вещества и «смазка» от сальных желез просто не доходят до кончиков. Ослабленный волос начинает расслаиваться и становится похожим на кисточку. Процесс может усугубляться внешними воздействиями — ультрафиолетом, температурой, ветром — и внутренними причинами (нехваткой витаминов), а также неправильным уходом.
Трихолог, вооружившись микроскопом, сравнил обработанные триммером пряди волос с нетронутыми. Разница заметна, но видны и проблемы: вместе с секущимися кончиками триммер отрезал, а где-то даже обломал и здоровые волосы.
Получается, машинка действительно может подправить прическу, придав ей более здоровый вид на короткое время. Но, если использовать его часто, волосы можно просто испортить.
Силиконовый коврик для запекания
Реклама силиконового коврика стоимостью около 300 рублей обещает, что с ним блюда станут менее калорийными. Благодаря выпуклостям в форме пирамидок продукты приподняты над поверхностью противня. Это, во-первых, уменьшает вероятность пригорания. Во-вторых, мясо или птица не запекаются в собственном жире. В Интернете на эту тему и правда много положительных отзывов.
Некоторые недобросовестные производители выдают за силикон более дешевый поливинилхлорид, который при нагревании становится источником токсинов. Для начала коврик подожгли. Белый дым говорит о том, что перед нами, скорее всего, и правда силикон, не боящийся такого жара, какой бывает в духовке. Лаборатория вывод подтвердила.
Блюдо, запеченное на силиконе, выглядит немного аппетитнее. Но уменьшилась ли его калорийность? Испытатели сливают бульон и проводят визуальный анализ: прослойка жира в обоих случаях одинаковая, а вот сока из курицы на коврике выделилось меньше. Корочка образовалась со всех сторон и не позволила жидкости вытечь. Диетолог поясняет: значит, в птице осталось больше полезного белка.
Вывод: еду менее калорийной этот коврик не делает. Пользы добавляет лишь чуть-чуть. Его можно использовать еще и как подставку-прихватку для горячего или открывать с его помощью банки, но польза в готовке стремится к нулю.
Лопата Пискуна
Эта лопата, которую можно купить в Интернете, носит имя своего создателя — уже ушедшего от нас петербуржца Леонида Пискуна. За свою жизнь он запатентовал несколько десятков изобретений. Но главным считал именно модификацию лопаты. В 90-х Леониду Филипповичу выделили классические шесть соток. Копать пожилому человеку было трудно, поэтому к стандартному инструменту он приделал дополнительный рычаг. Многим пользователям нравится.
С непривычки орудовать лопатой Пискуна не очень комфортно, и опыт показал, что этот инструмент — очень и очень на любителя.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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