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  • 03.09, 13:31
    Родинки: как отличить опасную от неопасной и стоит ли удалять. здоровье, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРодинки: как отличить опасную от неопасной и стоит ли удалять

    Родинки: как отличить опасную от неопасной и стоит ли удалять

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    Родинки: как отличить опасную от неопасной и стоит ли удалять

    Родинки: как отличить опасную от неопасной и стоит ли удалять

    Родинки: как отличить опасную от неопасной и стоит ли удалять

      В Средние века их считали отметкой дьявола, а в XVIII веке воспринимали как символ страстной натуры. Правда ли, что любая родинка может стать источником рака кожи? Что опаснее — удалить или оставить? Тайны родинок — в расследовании программы «Чудо техники».

      В науке они называются невусы. В отличие от папиллом и бородавок, их основу составляют клетки, продуцирующие пигмент кожи — меланин. От его количества и глубины залегания зависит и цвет — будет родинка черной, коричневой или с синим оттенком.

      Причин их появления может быть много — наследственность, травмы кожи, изменения гормонального фона, солнце и солярии. Обычно родинки опасности не несут, но, если они начинают меняться, стоит бить тревогу. У дерматологов даже есть специальная формула «АКОРД», помогающая заподозрить неладное: «А» — асимметрия, то есть родинка становится расплывчатой, как клякса. «К» — края у нее неровные. «О» — окраска — поменялся цвет. «Р» — родинка увеличилась и «Д» — динамика: она продолжает расти.

      Удалять родинки самостоятельно крайне опасно, а если вы ее случайно сковырнули, нужно немедленно обратиться к врачу. С помощью специального аппарата онколог рассматривает родинки до мельчайших деталей. Это помогает определить, стоит ли опасаться и можно ли удалять. У современной медицины есть множество способов удаления родинок: их «выжигают» лазерным лучом, электрическим током или проводят криотерапию, используя жидкий азот. Метод выбирает врач после тщательной диагностики.

      Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».

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