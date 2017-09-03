Родинки: как отличить опасную от неопасной и стоит ли удалять

В Средние века их считали отметкой дьявола, а в XVIII веке воспринимали как символ страстной натуры. Правда ли, что любая родинка может стать источником рака кожи? Что опаснее — удалить или оставить? Тайны родинок — в расследовании программы «Чудо техники».
В науке они называются невусы. В отличие от папиллом и бородавок, их основу составляют клетки, продуцирующие пигмент кожи — меланин. От его количества и глубины залегания зависит и цвет — будет родинка черной, коричневой или с синим оттенком.
Причин их появления может быть много — наследственность, травмы кожи, изменения гормонального фона, солнце и солярии. Обычно родинки опасности не несут, но, если они начинают меняться, стоит бить тревогу. У дерматологов даже есть специальная формула «АКОРД», помогающая заподозрить неладное: «А» — асимметрия, то есть родинка становится расплывчатой, как клякса. «К» — края у нее неровные. «О» — окраска — поменялся цвет. «Р» — родинка увеличилась и «Д» — динамика: она продолжает расти.
Удалять родинки самостоятельно крайне опасно, а если вы ее случайно сковырнули, нужно немедленно обратиться к врачу. С помощью специального аппарата онколог рассматривает родинки до мельчайших деталей. Это помогает определить, стоит ли опасаться и можно ли удалять. У современной медицины есть множество способов удаления родинок: их «выжигают» лазерным лучом, электрическим током или проводят криотерапию, используя жидкий азот. Метод выбирает врач после тщательной диагностики.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Причин их появления может быть много — наследственность, травмы кожи, изменения гормонального фона, солнце и солярии. Обычно родинки опасности не несут, но, если они начинают меняться, стоит бить тревогу. У дерматологов даже есть специальная формула «АКОРД», помогающая заподозрить неладное: «А» — асимметрия, то есть родинка становится расплывчатой, как клякса. «К» — края у нее неровные. «О» — окраска — поменялся цвет. «Р» — родинка увеличилась и «Д» — динамика: она продолжает расти.
Удалять родинки самостоятельно крайне опасно, а если вы ее случайно сковырнули, нужно немедленно обратиться к врачу. С помощью специального аппарата онколог рассматривает родинки до мельчайших деталей. Это помогает определить, стоит ли опасаться и можно ли удалять. У современной медицины есть множество способов удаления родинок: их «выжигают» лазерным лучом, электрическим током или проводят криотерапию, используя жидкий азот. Метод выбирает врач после тщательной диагностики.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
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