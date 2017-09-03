Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 3 сентября

Создан робот-змей для спасения людей из-под завалов; тяжелое одеяло полезно для здоровья; электроника делает легким и приятным паспортный контроль на границе — это и кое-что еще в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.

5. Тяжелое одеяло = легкий сон



Неожиданный секрет хорошего сна открыли исследователи из Колледжа Ютика в американском штате Нью-Йорк. Согласно данным их опытов на добровольцах, одеяло должно иметь ощутимый для человека вес. В этом случае, когда спящего как бы обнимают, замедляется выработка гормона стресса кортизола и усиливается продукция тех гормонов, которые способствуют расслаблению и засыпанию, — серотонина и мелатонина.



Все, конечно, индивидуально, но ученые говорят, что эффект тяжелого одеяла действует на большинство людей. Более того, исследователи уже начали применять утяжеленные специальными гранулами одеяла для лечения нервных расстройств.



4. Рейс в будущее



Очереди в аэропортах скоро должны уйти в прошлое благодаря новым технологиям идентификации личности пассажиров. Одна из американских авиакомпаний этим летом уже запустила в аэропорту Вашингтона сервис прохода в самолет без посадочного талона — нужно только приложить к сканеру свой палец, если заранее зарегистрировался для получения такой услуги и «привязал» отпечаток к данным паспорта.



Но и палец, видимо, в ближайшем будущем окажется не нужен. Та же компания тестирует систему сдачи багажа при помощи распознавания лица пассажира, а в Австралии пошли еще дальше: там вводят ускоренный пограничный контроль, при котором умные камеры моментально опознают прибывающих пассажиров по их лицам.



Конечная цель заключается в том, чтобы не надо было ни заполнять анкеты, ни вообще давать паспорт пограничникам: автоматика быстро определит, что вы — это именно тот человек, которому была выдана виза, и пустит вас в страну без лишних задержек.



3. Офис мечты



В Калифорнии начали продавать мечту очень многих офисных сотрудников — рабочую станцию, которая позволяет трудиться лежа. Клавиатура и мышка там крепятся магнитами, монитор надежно фиксируется на каркасе, и всю систему можно наклонять как хочешь. Возникает, правда, вопрос: а не устают ли руки от постоянного вертикального положения? Цена новинки — 5900 долларов. Монитор в стоимость не включен.



2. Свиньи спасут



Свиньи, возможно, спасут человечество от нехватки донорских органов. Международная группа ученых из США, Китая и Дании представила результаты своей работы, посвященной удалению из генома свиней так называемых эндогенных ретровирусов — они способны при пересадке заражать человека.



Применение технологии CRISPR/Cas9, известной как «генетические ножницы», позволило убрать вирусные элементы из ДНК свиней и вывести при помощи клонирования их чистую линию, свободную от этой проблемы. Теперь ученые планируют взяться за то, чтобы ликвидировать иммунную несовместимость свиных органов с организмом человека.



1. Робот-змея



Разработчики из Стэнфордского университета в США представили новинку, которая призвана помочь спасению людей в критических ситуациях — например, из-под завалов после землетрясений. Это надувной робот-змея, который может выталкивать вперед свободный конец, а задняя его часть остается на месте. Устройство сделано так, что надуваться могут именно те его участки, которые нужны, так что оно способно не только двигаться в определенную сторону, но даже обхватывать и поворачивать вентили.



В ходе тестов робот достигал скорости 35 км/ч, тащил на себе груз в 100 кг, преодолевал узкие щели и переползал через торчащие гвозди. Создатели говорят, что первая версия была сделана из дешевого пластика, а дальше можно применять, например, прочный кевлар, так что робот станет еще крепче. Миниатюрную версию можно будет применять и в медицине — например, как инструмент хирурга.