Двойные стандарты. Тут вам не там!
ТВ-Эфир
Двойные стандарты. Тут вам не там!
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.09, 13:31
    Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 3 сентября. аэропорты, здоровье, изобретения, медицина, наука и открытия, роботы, сон, технологии, трансплантология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТоп-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 3 сентября

    Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 3 сентября

    комментировать
    <nobr>Топ-5</nobr> новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 3 сентября

    Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 3 сентября

    <nobr>Топ-5</nobr> новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 3 сентября

      Создан робот-змей для спасения людей из-под завалов; тяжелое одеяло полезно для здоровья; электроника делает легким и приятным паспортный контроль на границе — это и кое-что еще в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.

      5. Тяжелое одеяло = легкий сон

      Неожиданный секрет хорошего сна открыли исследователи из Колледжа Ютика в американском штате Нью-Йорк. Согласно данным их опытов на добровольцах, одеяло должно иметь ощутимый для человека вес. В этом случае, когда спящего как бы обнимают, замедляется выработка гормона стресса кортизола и усиливается продукция тех гормонов, которые способствуют расслаблению и засыпанию, — серотонина и мелатонина.

      Все, конечно, индивидуально, но ученые говорят, что эффект тяжелого одеяла действует на большинство людей. Более того, исследователи уже начали применять утяжеленные специальными гранулами одеяла для лечения нервных расстройств.

      4. Рейс в будущее

      Очереди в аэропортах скоро должны уйти в прошлое благодаря новым технологиям идентификации личности пассажиров. Одна из американских авиакомпаний этим летом уже запустила в аэропорту Вашингтона сервис прохода в самолет без посадочного талона — нужно только приложить к сканеру свой палец, если заранее зарегистрировался для получения такой услуги и «привязал» отпечаток к данным паспорта.

      Но и палец, видимо, в ближайшем будущем окажется не нужен. Та же компания тестирует систему сдачи багажа при помощи распознавания лица пассажира, а в Австралии пошли еще дальше: там вводят ускоренный пограничный контроль, при котором умные камеры моментально опознают прибывающих пассажиров по их лицам.

      Конечная цель заключается в том, чтобы не надо было ни заполнять анкеты, ни вообще давать паспорт пограничникам: автоматика быстро определит, что вы — это именно тот человек, которому была выдана виза, и пустит вас в страну без лишних задержек.

      3. Офис мечты

      В Калифорнии начали продавать мечту очень многих офисных сотрудников — рабочую станцию, которая позволяет трудиться лежа. Клавиатура и мышка там крепятся магнитами, монитор надежно фиксируется на каркасе, и всю систему можно наклонять как хочешь. Возникает, правда, вопрос: а не устают ли руки от постоянного вертикального положения? Цена новинки — 5900 долларов. Монитор в стоимость не включен.

      2. Свиньи спасут

      Свиньи, возможно, спасут человечество от нехватки донорских органов. Международная группа ученых из США, Китая и Дании представила результаты своей работы, посвященной удалению из генома свиней так называемых эндогенных ретровирусов — они способны при пересадке заражать человека.

      Применение технологии CRISPR/Cas9, известной как «генетические ножницы», позволило убрать вирусные элементы из ДНК свиней и вывести при помощи клонирования их чистую линию, свободную от этой проблемы. Теперь ученые планируют взяться за то, чтобы ликвидировать иммунную несовместимость свиных органов с организмом человека.

      1. Робот-змея

      Разработчики из Стэнфордского университета в США представили новинку, которая призвана помочь спасению людей в критических ситуациях — например, из-под завалов после землетрясений. Это надувной робот-змея, который может выталкивать вперед свободный конец, а задняя его часть остается на месте. Устройство сделано так, что надуваться могут именно те его участки, которые нужны, так что оно способно не только двигаться в определенную сторону, но даже обхватывать и поворачивать вентили.

      В ходе тестов робот достигал скорости 35 км/ч, тащил на себе груз в 100 кг, преодолевал узкие щели и переползал через торчащие гвозди. Создатели говорят, что первая версия была сделана из дешевого пластика, а дальше можно применять, например, прочный кевлар, так что робот станет еще крепче. Миниатюрную версию можно будет применять и в медицине — например, как инструмент хирурга.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru