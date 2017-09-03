Новинка недели: 3D-спиннер

На уходящей неделе вышла новая, многоосевая 3D-модель популярной игрушки — спиннера.

Это не просто подшипник с украшениями, а крутящаяся во все стороны конструкция с подшипниками даже на лепестках, которые можно откручивать и оставлять столько, сколько хочется.



Как заявляет производитель, всего в нем 27 деталей, а благодаря применению в них металлокерамики, уменьшающей трение, удалось добиться невероятного времени вращения.



Реклама обещает: благодаря «суперподшипникам» в горизонтальном положении спиннер будет вращаться до пяти минут. Однако, как ни старались испытатели программы «Чудо техники», дольше 4,5 мин. не получалось. В вертикальном положении обещают до двух минут, рекорд программы — 1 минута и 15 секунд.



Но самое шокирующее — цена такого 3D-спиннера: 5000 рублей.



Оценка программы «Чудо техники» — три звезды. По одной сняли за цену и неидеальную конструкцию — при вращении в нестандартном положении ощущается вибрация.