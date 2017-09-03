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  • 03.09, 13:31
    Новинка недели: 3D-спиннер. игры и игрушки, изобретения, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовинка недели: 3D-спиннер

    Новинка недели: 3D-спиннер

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    Новинка недели: <nobr>3D-спиннер</nobr>

    Новинка недели: 3D-спиннер

    Новинка недели: <nobr>3D-спиннер</nobr>

      На уходящей неделе вышла новая, многоосевая 3D-модель популярной игрушки — спиннера.

      Это не просто подшипник с украшениями, а крутящаяся во все стороны конструкция с подшипниками даже на лепестках, которые можно откручивать и оставлять столько, сколько хочется.

      Как заявляет производитель, всего в нем 27 деталей, а благодаря применению в них металлокерамики, уменьшающей трение, удалось добиться невероятного времени вращения.

      Реклама обещает: благодаря «суперподшипникам» в горизонтальном положении спиннер будет вращаться до пяти минут. Однако, как ни старались испытатели программы «Чудо техники», дольше 4,5 мин. не получалось. В вертикальном положении обещают до двух минут, рекорд программы — 1 минута и 15 секунд.

      Но самое шокирующее — цена такого 3D-спиннера: 5000 рублей.

      Оценка программы «Чудо техники» — три звезды. По одной сняли за цену и неидеальную конструкцию — при вращении в нестандартном положении ощущается вибрация.

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