Следствие назвало две версии катастрофы Ан-2 в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после катастрофы самолета
Ан-2 в Подмосковье, в которой погибли два человека.
Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская, инцидент расследуется по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушных судов», передает ТАСС.
Елена Марковская: «Следствием рассматриваются две основные версии — ошибка пилота и неисправность воздушного судна».
Напомним, накануне во время авиашоу в Балашихе самолет выполнял фигуру высшего пилотажа. Вероятно, летчик не справился с управлением, в результате чего самолет врезался в землю. После крушения показательные выступления сразу были прерваны. За штурвалом был опытный пилот Дмитрий Сухарев. Также на борту находился фотограф-любитель Борис Тылевич. Оба они погибли на месте.
Добавим, что на авиашоу в Подмосковье разбился тот самый Ан-2, на котором несколько дней назад летал корреспондент НТВ Алексей Прокин, когда готовил сюжет о 70-летии «кукурузника».
Елена Марковская: «Следствием рассматриваются две основные версии — ошибка пилота и неисправность воздушного судна».
Напомним, накануне во время авиашоу в Балашихе самолет выполнял фигуру высшего пилотажа. Вероятно, летчик не справился с управлением, в результате чего самолет врезался в землю. После крушения показательные выступления сразу были прерваны. За штурвалом был опытный пилот Дмитрий Сухарев. Также на борту находился фотограф-любитель Борис Тылевич. Оба они погибли на месте.
Добавим, что на авиашоу в Подмосковье разбился тот самый Ан-2, на котором несколько дней назад летал корреспондент НТВ Алексей Прокин, когда готовил сюжет о 70-летии «кукурузника».
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