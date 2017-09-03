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  • 03.09, 12:01

    Следствие назвало две версии катастрофы Ан-2 в Подмосковье

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    Следствие назвало две версии катастрофы <nobr>Ан-2</nobr> в Подмосковье

    Следствие назвало две версии катастрофы Ан-2 в Подмосковье

    Следствие назвало две версии катастрофы <nobr>Ан-2</nobr> в Подмосковье
  • Фото: mreporter.ru

    • Следователи возбудили уголовное дело после катастрофы самолета Ан-2 в Подмосковье, в которой погибли два человека.

    Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская, инцидент расследуется по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушных судов», передает ТАСС.

    Елена Марковская: «Следствием рассматриваются две основные версии — ошибка пилота и неисправность воздушного судна».

    смотреть«Переворот, пожар, взрыв»: очевидец рассказал о крушении Ан-2
    «Переворот, пожар, взрыв»: очевидец рассказал о крушении Ан-2
    Напомним, накануне во время авиашоу в Балашихе самолет выполнял фигуру высшего пилотажа. Вероятно, летчик не справился с управлением, в результате чего самолет врезался в землю. После крушения показательные выступления сразу были прерваны. За штурвалом был опытный пилот Дмитрий Сухарев. Также на борту находился фотограф-любитель Борис Тылевич. Оба они погибли на месте.

    смотретьКорреспондент НТВ незадолго до катастрофы снимал репортаж на разбившемся Ан-2
    Корреспондент НТВ незадолго до катастрофы снимал репортаж на разбившемся Ан-2
    Добавим, что на авиашоу в Подмосковье разбился тот самый Ан-2, на котором несколько дней назад летал корреспондент НТВ Алексей Прокин, когда готовил сюжет о 70-летии «кукурузника».

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