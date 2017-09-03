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  • 03.09, 10:30

    Автобус столкнулся с легковушкой в Приморье: трое погибших

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    Автобус столкнулся с легковушкой в Приморье: трое погибших

    Автобус столкнулся с легковушкой в Приморье: трое погибших

    Автобус столкнулся с легковушкой в Приморье: трое погибших

    Три человека погибли и семеро получили травмы в воскресенье при столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем на трассе Находка — Владивосток в Приморском крае.

    Как сообщает пресс-служба управления МВД региона, 40-летний водитель автобуса Kia Granbird не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daihatsu Terios.

    Из сообщения МВД: «В салоне автобуса находились 15 пассажиров. В результате аварии произошло возгорание автомобиля. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили в салоне транспортного средства водителя и двух пассажиров без признаков жизни».

    Автобус столкнулся с легковушкой в Приморье: трое погибших. ДТП, Приморье, автобусы, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    С травмами различной степени тяжести были госпитализированы семеро пассажиров автобуса.

    По предварительным данным, автобус прошел перед рейсом технический осмотр, а водитель — обязательное медицинское освидетельствование. По факту аварии полиция начала проверку.

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