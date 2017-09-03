Автобус столкнулся с легковушкой в Приморье: трое погибших

Три человека погибли и семеро получили травмы в воскресенье при столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем на трассе Находка — Владивосток в Приморском крае.
Как сообщает пресс-служба управления МВД региона, 40-летний водитель автобуса Kia Granbird не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daihatsu Terios.
Из сообщения МВД: «В салоне автобуса находились 15 пассажиров. В результате аварии произошло возгорание автомобиля. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили в салоне транспортного средства водителя и двух пассажиров без признаков жизни».
С травмами различной степени тяжести были госпитализированы семеро пассажиров автобуса.
По предварительным данным, автобус прошел перед рейсом технический осмотр, а водитель — обязательное медицинское освидетельствование. По факту аварии полиция начала проверку.
Из сообщения МВД: «В салоне автобуса находились 15 пассажиров. В результате аварии произошло возгорание автомобиля. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили в салоне транспортного средства водителя и двух пассажиров без признаков жизни».
С травмами различной степени тяжести были госпитализированы семеро пассажиров автобуса.
По предварительным данным, автобус прошел перед рейсом технический осмотр, а водитель — обязательное медицинское освидетельствование. По факту аварии полиция начала проверку.
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