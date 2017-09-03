Веснина завершила борьбу на US Open в одиночном разряде

Российская теннисистка Елена Веснина не смогла пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата США.
В матче третьего раунда россиянка, посеянная под 17-м номером, в трех сетах уступила американке Мэдисон Киз (15-й номер посева) — 6:2, 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.
Ранее в четвертый круг пробились две россиянки — Дарья Касаткина и Мария Шарапова.
Елена Веснина продолжит выступление на US Open в парном разряде с Екатериной Макаровой.
Ранее в четвертый круг пробились две россиянки — Дарья Касаткина и Мария Шарапова.
Елена Веснина продолжит выступление на US Open в парном разряде с Екатериной Макаровой.
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