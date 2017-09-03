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  • 03.09, 10:30

    Веснина завершила борьбу на US Open в одиночном разряде

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    Веснина завершила борьбу на US Open в одиночном разряде

    Веснина завершила борьбу на US Open в одиночном разряде

    Российская теннисистка Елена Веснина не смогла пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

    В матче третьего раунда россиянка, посеянная под 17-м номером, в трех сетах уступила американке Мэдисон Киз (15-й номер посева) — 6:2, 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

    Ранее в четвертый круг пробились две россиянки — Дарья Касаткина и Мария Шарапова.

    Елена Веснина продолжит выступление на US Open в парном разряде с Екатериной Макаровой.

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