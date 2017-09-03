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  • 03.09, 10:30
    В Пермском крае монахини восстанавливают обитель с тюремным наследством. Пермский край, монастыри, православие, тюрьмы и колонии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Пермском крае монахини восстанавливают обитель с тюремным наследством

    В Пермском крае монахини восстанавливают обитель с тюремным наследством

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    В Пермском крае монахини восстанавливают обитель с тюремным наследством

    В Пермском крае монахини восстанавливают обитель с тюремным наследством

    В Пермском крае монахини восстанавливают обитель с тюремным наследством

      На силу духа и божью помощь посоветовали надеяться чиновники Пермского края монахиням, которые своими силами восстанавливают Иоанно-Предтеченский монастырь.

      В капитальном ремонте нуждается не только само старое здание. Исправить предстоит еще и атмосферу — последние 80 лет на территории бывшей обители располагалась тюрьма для особо опасных преступников.

      Проходя мимо высокого забора с колючей проволокой, даже неверующий житель Кунгура возьмет да и перекрестится. Наконец-то исправительное учреждение покинуло центр города. Территорию женского монастыря колония занимала почти век. И соседство с заключенными, конечно, настораживало многих.

      В центре купеческого города Иоанно-Предтеченский монастырь возник в середине XIX века. Большое православное объединение: 360 монахинь и послушниц. После революции многие из них были расстреляны. А их место заняли заключенные: воры, убийцы, бандиты. Монастырь за толстыми стенами оказался идеальным местом для содержания опасных преступников.

      Матушка Руфина каждый день молится о том, чтобы хватило средств восстановить хотя бы главный храм. В тюремный период его превратили в барак для заключенных.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Ольги Зенковой.

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