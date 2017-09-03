В Пермском крае монахини восстанавливают обитель с тюремным наследством

На силу духа и божью помощь посоветовали надеяться чиновники Пермского края монахиням, которые своими силами восстанавливают Иоанно-Предтеченский монастырь.

В капитальном ремонте нуждается не только само старое здание. Исправить предстоит еще и атмосферу — последние 80 лет на территории бывшей обители располагалась тюрьма для особо опасных преступников.



Проходя мимо высокого забора с колючей проволокой, даже неверующий житель Кунгура возьмет да и перекрестится. Наконец-то исправительное учреждение покинуло центр города. Территорию женского монастыря колония занимала почти век. И соседство с заключенными, конечно, настораживало многих.



В центре купеческого города Иоанно-Предтеченский монастырь возник в середине XIX века. Большое православное объединение: 360 монахинь и послушниц. После революции многие из них были расстреляны. А их место заняли заключенные: воры, убийцы, бандиты. Монастырь за толстыми стенами оказался идеальным местом для содержания опасных преступников.



Матушка Руфина каждый день молится о том, чтобы хватило средств восстановить хотя бы главный храм. В тюремный период его превратили в барак для заключенных.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Ольги Зенковой.

