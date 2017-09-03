Путин накануне саммита БРИКС проведет переговоры с Си Цзиньпином

Лидеры стран БРИКС отправились в Китай. Саммит в городе Сямэнь откроется 4 сентября. Главы Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР соберутся уже в девятый раз, чтобы обсудить мировые вызовы, взаимные инвестиции, торговлю, финансовое сотрудничество.
За день до открытия саммита Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Они пройдут как в узком, так и в расширенном составах с участием министров и крупных бизнесменов. При этом, как отмечает помощник президента, не планируется подписание документов. Стороны ограничатся переговорами с «углублением в разные темы, в частности, в северокорейскую».
Девятый саммит БРИКС под девизом «Партнерство ради безоблачного будущего» обещает быть очень насыщенным. Лидеры стран, доля которых в мировом ВВП уже достигла 31%, обсудят большинство мировых проблем, глобальные вызовы и попытаются определить новые векторы сотрудничества.
Сямэнь — город небоскребов. Это одна из первых четырех свободных экономических зон, созданных в Китае еще в 80-х годах — превосходный пример открытости и феноменального экономического роста Китая в последние годы. О том, как город готовится к саммиту БРИКС, — сюжет корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
В преддверии саммита БРИКС пресс-служба Кремля опубликовала статью президента России, в которой Владимир Путин сформулировал подходы России к сотрудничеству и взаимодействию с членами объединения.
Девятый саммит БРИКС под девизом «Партнерство ради безоблачного будущего» обещает быть очень насыщенным. Лидеры стран, доля которых в мировом ВВП уже достигла 31%, обсудят большинство мировых проблем, глобальные вызовы и попытаются определить новые векторы сотрудничества.
Сямэнь — город небоскребов. Это одна из первых четырех свободных экономических зон, созданных в Китае еще в 80-х годах — превосходный пример открытости и феноменального экономического роста Китая в последние годы. О том, как город готовится к саммиту БРИКС, — сюжет корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
В преддверии саммита БРИКС пресс-служба Кремля опубликовала статью президента России, в которой Владимир Путин сформулировал подходы России к сотрудничеству и взаимодействию с членами объединения.
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