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  • 03.09, 08:58

    В Японии официально объявили о помолвке принцессы Мако

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    В Японии официально объявили о помолвке принцессы Мако

    В Японии официально объявили о помолвке принцессы Мако

    Управление делами императорского двора Японии объявило о помолвке старшей из внучек и внуков нынешнего императора Японии принцессы Мако.

    Официальное заявление о том, что принцесса стала невестой, должны были сделать 8 июля, но его пришлось отложить из-за стихийного бедствия на юго-западе страны, которое привело к человеческим жертвам и масштабным разрушениям.

    Предполагается, что свадьба состоится в 2018 году, дата ее проведения еще не объявлена. Ранее сообщалось, что принцесса Мако решила выйти замуж за простого сотрудника юридической фирмы, с которым познакомилась еще во время учебы в Международном христианском университете в Токио. После свадьбы с простолюдином 25-летняя Мако перестанет считаться членом императорской семьи, в частности, потеряет свой титул.

    Став обыкновенной гражданкой, Мако получит право голоса и единовременное пособие от государства.

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