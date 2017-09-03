В Японии официально объявили о помолвке принцессы Мако

Управление делами императорского двора Японии объявило о помолвке старшей из внучек и внуков нынешнего императора Японии принцессы Мако.
Официальное заявление о том, что принцесса стала невестой, должны были сделать 8 июля, но его пришлось отложить из-за стихийного бедствия на юго-западе страны, которое привело к человеческим жертвам и масштабным разрушениям.
Предполагается, что свадьба состоится в 2018 году, дата ее проведения еще не объявлена. Ранее сообщалось, что принцесса Мако решила выйти замуж за простого сотрудника юридической фирмы, с которым познакомилась еще во время учебы в Международном христианском университете в Токио. После свадьбы с простолюдином 25-летняя Мако перестанет считаться членом императорской семьи, в частности, потеряет свой титул.
Став обыкновенной гражданкой, Мако получит право голоса и единовременное пособие от государства.
Предполагается, что свадьба состоится в 2018 году, дата ее проведения еще не объявлена. Ранее сообщалось, что принцесса Мако решила выйти замуж за простого сотрудника юридической фирмы, с которым познакомилась еще во время учебы в Международном христианском университете в Токио. После свадьбы с простолюдином 25-летняя Мако перестанет считаться членом императорской семьи, в частности, потеряет свой титул.
Став обыкновенной гражданкой, Мако получит право голоса и единовременное пособие от государства.
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