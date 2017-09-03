Сильный природный пожар бушует в окрестностях Лос-Анджелеса

Жители более 700 домов эвакуированы
из-за масштабного природного пожара, бушующего к северу от Лос-Анджелеса.
Огнем охвачено не менее 20 кв. км. По словам мэра города Эрика Гарсетти, это крупнейший пожар в истории Лос-Анджелеса.
Пожар бушует более двух суток. Тушат его более 500 огнеборцев. Пламя удалось сдержать пока лишь на 10%, передает ТАСС.
Борьба с огнем осложняется крайне жаркой и сухой погодой, в городе температура приближается к 38 градусам. Также пламя распространяется из-за сильного ветра. Эвакуация проведена в ряде районов Лос-Анджелеса, а также пригородах Бёрбэнке и Глендейле.
Пожар бушует более двух суток. Тушат его более 500 огнеборцев. Пламя удалось сдержать пока лишь на 10%, передает ТАСС.
Борьба с огнем осложняется крайне жаркой и сухой погодой, в городе температура приближается к 38 градусам. Также пламя распространяется из-за сильного ветра. Эвакуация проведена в ряде районов Лос-Анджелеса, а также пригородах Бёрбэнке и Глендейле.
Burbank fire 😳😬 pic.twitter.com/1qvlzByZx5— Jennifer (@thisLAJenn) 3 сентября 2017 г.
The La Tuna Fire has burned more than 5,000 acres in Burbank, Calif., with containment at just 10 percent: https://t.co/W47LHiY8aW pic.twitter.com/myNgWtHVOW— CBS News (@CBSNews) 2 сентября 2017 г.
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