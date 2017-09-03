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  • 03.09, 08:59

    Сильный природный пожар бушует в окрестностях Лос-Анджелеса

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    Сильный природный пожар бушует в окрестностях <nobr>Лос-Анджелеса</nobr>

    Сильный природный пожар бушует в окрестностях Лос-Анджелеса

    Сильный природный пожар бушует в окрестностях <nobr>Лос-Анджелеса</nobr>
  • Фото Reuters © 2017

    • Жители более 700 домов эвакуированы из-за масштабного природного пожара, бушующего к северу от Лос-Анджелеса.

    Огнем охвачено не менее 20 кв. км. По словам мэра города Эрика Гарсетти, это крупнейший пожар в истории Лос-Анджелеса.

    Пожар бушует более двух суток. Тушат его более 500 огнеборцев. Пламя удалось сдержать пока лишь на 10%, передает ТАСС.

    Борьба с огнем осложняется крайне жаркой и сухой погодой, в городе температура приближается к 38 градусам. Также пламя распространяется из-за сильного ветра. Эвакуация проведена в ряде районов Лос-Анджелеса, а также пригородах Бёрбэнке и Глендейле.




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