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  • 03.09, 07:27

    Десятки человек сошлись в драке на стройке в Астане

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    • Фото: astananews /vk.com
    Десятки человек сошлись в драке на стройке в Астане

    Десятки человек сошлись в драке на стройке в Астане

    Десятки человек сошлись в драке на стройке в Астане
  • Фото: astananews /vk.com

    • Более 30 человек приняли участие в потасовке на стройке небоскреба «Абу-Даби Плаза» в Астане.

    Конфликт произошел на бытовой почве, его участниками стали иностранные рабочие и местные жители. В МВД Казахстана «Интерфаксу» рассказали о причинах стычки.

    Алмас Садубаев, МВД Казахстана: «Конфликт произошел из-за отказа охраны выпускать из расположения объекта работника из Индии в нетрезвом состоянии. Далее он позвал своих соотечественников, и они избили охранника, местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек».

    Полиция и спецслужбы перекрывали несколько улиц — Алматы, Туркестан, Сыганак, Жанибек и Керей хандар, а также здание общежития, в котором проживают иностранные рабочие. По предварительной информации, в результате потасовки легко пострадали два человека. Еще около 40 были задержаны за нарушение общественного порядка.

    Мэр Астаны Асет Исекешев призвал горожан воздерживаться от провокаций и не распространять слухи.


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