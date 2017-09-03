Десятки человек сошлись в драке на стройке в Астане

Более 30 человек приняли участие в потасовке на стройке небоскреба
«Абу-Даби Плаза» в Астане.
Конфликт произошел на бытовой почве, его участниками стали иностранные рабочие и местные жители. В МВД Казахстана «Интерфаксу» рассказали о причинах стычки.
Алмас Садубаев, МВД Казахстана: «Конфликт произошел из-за отказа охраны выпускать из расположения объекта работника из Индии в нетрезвом состоянии. Далее он позвал своих соотечественников, и они избили охранника, местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек».
Полиция и спецслужбы перекрывали несколько улиц — Алматы, Туркестан, Сыганак, Жанибек и Керей хандар, а также здание общежития, в котором проживают иностранные рабочие. По предварительной информации, в результате потасовки легко пострадали два человека. Еще около 40 были задержаны за нарушение общественного порядка.
Мэр Астаны Асет Исекешев призвал горожан воздерживаться от провокаций и не распространять слухи.
Алмас Садубаев, МВД Казахстана: «Конфликт произошел из-за отказа охраны выпускать из расположения объекта работника из Индии в нетрезвом состоянии. Далее он позвал своих соотечественников, и они избили охранника, местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек».
Полиция и спецслужбы перекрывали несколько улиц — Алматы, Туркестан, Сыганак, Жанибек и Керей хандар, а также здание общежития, в котором проживают иностранные рабочие. По предварительной информации, в результате потасовки легко пострадали два человека. Еще около 40 были задержаны за нарушение общественного порядка.
Мэр Астаны Асет Исекешев призвал горожан воздерживаться от провокаций и не распространять слухи.
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