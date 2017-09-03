СМИ: США хотят выйти из торгового соглашения с Южной Кореей

Дональд Трамп распорядился подготовить документы о выходе США из соглашения о свободной торговле с Республикой Корея (KORUS). По информации The Washington Post, объявление о разрыве KORUS может последовать уже на следующей неделе.
По данным газеты, в окружении Трампа еще пытаются отговорить его от этого шага. Президента убеждают, например, глава Пентагона Джеймс Мэттис, помощник по национальной безопасности Герберт Макмастер и директор Национального экономического совета при главе государства Гэри Кон.
Противники выхода из KORUS считают, что он «может привести к торговой войне с Сеулом» и «существенно ослабить позиции южнокорейского правительства» на фоне участившихся военных испытаний в КНДР.
Представители Белого дома эту информацию ТАСС не прокомментировали.
Если Трамп подпишет в ближайшие дни соответствующий указ, то действие KORUS прекратится через 6 месяцев — в марте 2018 года.
Противники выхода из KORUS считают, что он «может привести к торговой войне с Сеулом» и «существенно ослабить позиции южнокорейского правительства» на фоне участившихся военных испытаний в КНДР.
Представители Белого дома эту информацию ТАСС не прокомментировали.
Если Трамп подпишет в ближайшие дни соответствующий указ, то действие KORUS прекратится через 6 месяцев — в марте 2018 года.
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