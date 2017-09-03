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  • 03.09, 05:56

    «Союз МС-04» с тремя космонавтами приземлился в Казахстане

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    «Союз МС-04» с тремя космонавтами приземлился в Казахстане

    «Союз <nobr>МС-04»</nobr> с тремя космонавтами приземлился в Казахстане

    Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-04» с российским космонавтом и двумя астронавтами NASA вернулся с МКС на Землю.

    Спускаемая капсула приземлилась в 148 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. «Союз» доставил на Землю российского космонавта Фёдора Юрчихина и астронавтов Джека Фишера и Пегги Уитсон.



    К месту посадки отправились поисково-спасательные отряды, которые эвакуировали членов экипажа из капсулы, передает «Интерфакс».

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