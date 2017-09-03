«Союз МС-04» с тремя космонавтами приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз
МС-04» с российским космонавтом и двумя астронавтами NASA вернулся с МКС на Землю.
Спускаемая капсула приземлилась в 148 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. «Союз» доставил на Землю российского космонавта Фёдора Юрчихина и астронавтов Джека Фишера и Пегги Уитсон.
К месту посадки отправились поисково-спасательные отряды, которые эвакуировали членов экипажа из капсулы, передает «Интерфакс».
Touchdown! @AstroPeggy, @Astro2Fish & Russian crewmate land on Earth after 136 days in space; 288 days for Peggy: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/SiylBnuJLG— NASA (@NASA) 3 сентября 2017 г.
К месту посадки отправились поисково-спасательные отряды, которые эвакуировали членов экипажа из капсулы, передает «Интерфакс».
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