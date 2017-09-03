Чистое небо
Недоступно в Вашей стране
Чистое небо 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.09, 05:56

    Трамп раздал хот-доги пострадавшим от урагана «Харви»

    1 комментарий

    Трамп раздал хот-доги пострадавшим от урагана «Харви»

    Трамп раздал <nobr>хот-доги</nobr> пострадавшим от урагана «Харви»

    Президент США Дональд Трамп второй раз за неделю посетил пострадавшие от наводнения штаты Техас и Луизиана.

    Трамп принял символическое участие в ликвидации последствий наводнения: он с женой Меланьей раздавал хот-доги в центре по приему беженцев, а также грузил коробки с гуманитарной помощью в машины. Президент назвал это «хорошим физическим упражнением», передает РИА Новости.


    Дональд Трамп также встретился с волонтерами и детьми, потерявшими кров. Ребятам он передал книжки-раскраски и восковые карандаши. Американский лидер побеседовал и со спасателями. По его словам, федеральные и местные власти «фантастически хорошо работают» над ликвидацией последствий наводнения.

    Напомним, из-за шторма «Харви» и вызванного им наводнения погибли не менее 44 человек, тысячам удалось спастись. Десятки тысяч человек оказались в центрах временного размещения после того, как их дома были затоплены водой.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru