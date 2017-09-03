Трамп раздал хот-доги пострадавшим от урагана «Харви»

Президент США Дональд Трамп второй раз за неделю посетил пострадавшие от наводнения штаты Техас и Луизиана.
Трамп принял символическое участие в ликвидации последствий наводнения: он с женой Меланьей раздавал хот-доги в центре по приему беженцев, а также грузил коробки с гуманитарной помощью в машины. Президент назвал это «хорошим физическим упражнением», передает РИА Новости.
Дональд Трамп также встретился с волонтерами и детьми, потерявшими кров. Ребятам он передал книжки-раскраски и восковые карандаши. Американский лидер побеседовал и со спасателями. По его словам, федеральные и местные власти «фантастически хорошо работают» над ликвидацией последствий наводнения.
Напомним, из-за шторма «Харви» и вызванного им наводнения погибли не менее 44 человек, тысячам удалось спастись. Десятки тысяч человек оказались в центрах временного размещения после того, как их дома были затоплены водой.
WATCH: President Trump and First Lady Melania Trump Serve Meals to Harvey Victims https://t.co/aFQ1ULb31K pic.twitter.com/B4Nw8Hw7LM— Fox News (@FoxNews) 3 сентября 2017 г.
Дональд Трамп также встретился с волонтерами и детьми, потерявшими кров. Ребятам он передал книжки-раскраски и восковые карандаши. Американский лидер побеседовал и со спасателями. По его словам, федеральные и местные власти «фантастически хорошо работают» над ликвидацией последствий наводнения.
Напомним, из-за шторма «Харви» и вызванного им наводнения погибли не менее 44 человек, тысячам удалось спастись. Десятки тысяч человек оказались в центрах временного размещения после того, как их дома были затоплены водой.
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