Top Disco Pop
Недоступно в Вашей стране
Top Disco Pop 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.09, 01:24

    «Союз» с тремя космонавтами отстыковался от МКС

    комментировать

    «Союз» с тремя космонавтами отстыковался от МКС

    «Союз» с тремя космонавтами отстыковался от МКС

    Космический корабль «Союз МС-04» с российско-американским экипажем на борту в 00:58 отстыковался от Международной космической станции.

    Двигательная установка «Союза» после отстыковки должна выдать два импульса, чтобы увести корабль от МКС на безопасное расстояние.

    На Землю возвращаются российский космонавт Федор Юрчихин и астронавты NASA Джек Фишер и Пегги Уитсон. Американка пробыла на орбитальной станции почти год — с 17 ноября 2016 года. Юрчихин и Фишер провели в космосе 135 суток, отмечает ТАСС.

    Как ожидается, спускаемый аппарат с тремя космонавтами приземлится в 148 км юго-восточнее Жезказгана в Казахстане в 04:22 по Москве.

    На МКС продолжит работу экипаж в составе российского космонавта Сергея Рязанского, американского астронавта Рэндольфа Брезника и астронавта ЕКА Паоло Несполи.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru