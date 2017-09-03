«Союз» с тремя космонавтами отстыковался от МКС

Космический корабль «Союз
МС-04» с российско-американским экипажем на борту в 00:58 отстыковался от Международной космической станции.
Двигательная установка «Союза» после отстыковки должна выдать два импульса, чтобы увести корабль от МКС на безопасное расстояние.
На Землю возвращаются российский космонавт Федор Юрчихин и астронавты NASA Джек Фишер и Пегги Уитсон. Американка пробыла на орбитальной станции почти год — с 17 ноября 2016 года. Юрчихин и Фишер провели в космосе 135 суток, отмечает ТАСС.
Как ожидается, спускаемый аппарат с тремя космонавтами приземлится в 148 км юго-восточнее Жезказгана в Казахстане в 04:22 по Москве.
На МКС продолжит работу экипаж в составе российского космонавта Сергея Рязанского, американского астронавта Рэндольфа Брезника и астронавта ЕКА Паоло Несполи.
На Землю возвращаются российский космонавт Федор Юрчихин и астронавты NASA Джек Фишер и Пегги Уитсон. Американка пробыла на орбитальной станции почти год — с 17 ноября 2016 года. Юрчихин и Фишер провели в космосе 135 суток, отмечает ТАСС.
Как ожидается, спускаемый аппарат с тремя космонавтами приземлится в 148 км юго-восточнее Жезказгана в Казахстане в 04:22 по Москве.
На МКС продолжит работу экипаж в составе российского космонавта Сергея Рязанского, американского астронавта Рэндольфа Брезника и астронавта ЕКА Паоло Несполи.
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