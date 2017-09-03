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  • 03.09, 01:23

    Россиянин Рублёв вышел в 1/8 финала US Open

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    Россиянин Рублёв вышел в 1/8 финала US Open

    Россиянин Рублёв вышел в 1/8 финала US Open

    Российский теннисист Андрей Рублёв в третьем круге US Open обыграл боснийца Даимра Джумхура.

    Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 5:7, 6:4 в пользу 19-летнего россиянина. Соперники провели на корте 2 часа 45 минут.

    За выход в полуфинал Рублёв поспорит с 9-й ракеткой турнира Давидом Гоффеном из Бельгии.

    Ранее в 1/8 финала US Open пробилась россиянка Дарья Касаткина.

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