Россиянин Рублёв вышел в 1/8 финала US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв в третьем круге US Open обыграл боснийца Даимра Джумхура.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 5:7, 6:4 в пользу 19-летнего россиянина. Соперники провели на корте 2 часа 45 минут.
За выход в полуфинал Рублёв поспорит с 9-й ракеткой турнира Давидом Гоффеном из Бельгии.
Ранее в 1/8 финала US Open пробилась россиянка Дарья Касаткина.
За выход в полуфинал Рублёв поспорит с 9-й ракеткой турнира Давидом Гоффеном из Бельгии.
Ранее в 1/8 финала US Open пробилась россиянка Дарья Касаткина.
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