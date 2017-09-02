Молния ударила в толпу на музыкальном фестивале во Франции

15 человек пострадали
из-за удара молнии на музыкальном фестивале Vieux Canal в коммуне Азрай во Франции.
Инцидент произошел в субботу около 17:00. Двое из 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщает РИА Новости, организаторы фестиваля и местные власти решили отменить все оставшиеся праздничные мероприятия.
Ежегодный музыкальный фестиваль Vieux Canal проводится в коммуне Азрай уже 5 лет. Он служит площадкой для местных молодых артистов.
Как сообщает РИА Новости, организаторы фестиваля и местные власти решили отменить все оставшиеся праздничные мероприятия.
Ежегодный музыкальный фестиваль Vieux Canal проводится в коммуне Азрай уже 5 лет. Он служит площадкой для местных молодых артистов.
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