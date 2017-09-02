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  • 02.09, 22:22

    Россиянки взяли золото в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

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    Россиянки взяли золото в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

    Россиянки взяли золото в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

    Сборная России по художественной гимнастике победила в рупповом многоборье на чемпионате мира в итальянском Пезаро.

    Чемпионками мира стали Анастасия Близнюк, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Татарева, Мария Толкачёва и Мария Кравцова . Их результат — 37,700 балла

    Вторыми стали спортсменки из Болгарии (36,950), тройку замкнули японки (36,650).

    Чемпионат мира в Италии завершится в воскресенье.

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