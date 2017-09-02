Россиянки взяли золото в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

Чемпионками мира стали Анастасия Близнюк, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Татарева, Мария Толкачёва и Мария Кравцова . Их результат — 37,700 баллаВторыми стали спортсменки из Болгарии (36,950), тройку замкнули японки (36,650).Чемпионат мира в Италии завершится в воскресенье.