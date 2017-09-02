Россиянки взяли золото в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике победила в рупповом многоборье на чемпионате мира в итальянском Пезаро.
Чемпионками мира стали Анастасия Близнюк, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Татарева, Мария Толкачёва и Мария Кравцова . Их результат — 37,700 балла
Вторыми стали спортсменки из Болгарии (36,950), тройку замкнули японки (36,650).
Чемпионат мира в Италии завершится в воскресенье.
Вторыми стали спортсменки из Болгарии (36,950), тройку замкнули японки (36,650).
Чемпионат мира в Италии завершится в воскресенье.
Results: Group All-around competition at #Pesaro2017:— FIG (@gymnastics) 2 сентября 2017 г.
GOLD: Russia
SILVER: Bulgaria
BRONZE: Japan#Rhythmic #Gymnastics #Worlds pic.twitter.com/zZwzveHtMS
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