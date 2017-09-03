Российские дипломаты в Колумбии проверяют информацию об убийстве россиянина

Посольство РФ в Колумбии проверяет сообщения о том, что российский гражданин Арсен Восканян был убит повстанцами в апреле этого года.
Об убийстве россиянина со ссылкой на Армию национального освобождения (АНО) сообщило Reuters. Ранее повстанцы утверждали, что Восканяну удалось бежать.
Повстанцы рассказали, что Восканян попытался сбежать и был застрелен. При этом произошел взрыв гранаты, пострадали несколько бойцов. О теле россиянина повстанцы сообщает позднее, передает ТАСС.
Как сообщалось, Восканян попал в плен в ноябре 2016 года, когда пытался незаконно переправить в Армению редких ядовитых лягушек. Власти Колумбии утверждают, что о гибели мужчины им не известно.
Повстанцы рассказали, что Восканян попытался сбежать и был застрелен. При этом произошел взрыв гранаты, пострадали несколько бойцов. О теле россиянина повстанцы сообщает позднее, передает ТАСС.
Как сообщалось, Восканян попал в плен в ноябре 2016 года, когда пытался незаконно переправить в Армению редких ядовитых лягушек. Власти Колумбии утверждают, что о гибели мужчины им не известно.
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