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  • 03.09, 02:55

    Российские дипломаты в Колумбии проверяют информацию об убийстве россиянина

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    Российские дипломаты в Колумбии проверяют информацию об убийстве россиянина

    Российские дипломаты в Колумбии проверяют информацию об убийстве россиянина

    Российские дипломаты в Колумбии проверяют информацию об убийстве россиянина

    Посольство РФ в Колумбии проверяет сообщения о том, что российский гражданин Арсен Восканян был убит повстанцами в апреле этого года.

    Об убийстве россиянина со ссылкой на Армию национального освобождения (АНО) сообщило Reuters. Ранее повстанцы утверждали, что Восканяну удалось бежать.

    Повстанцы рассказали, что Восканян попытался сбежать и был застрелен. При этом произошел взрыв гранаты, пострадали несколько бойцов. О теле россиянина повстанцы сообщает позднее, передает ТАСС.

    Как сообщалось, Восканян попал в плен в ноябре 2016 года, когда пытался незаконно переправить в Армению редких ядовитых лягушек. Власти Колумбии утверждают, что о гибели мужчины им не известно.

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