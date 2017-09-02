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  • 02.09, 22:22
    Panasonic представила приезжающий на голос хозяина холодильник. Panasonic, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВPanasonic представила приезжающий на голос хозяина холодильник

    Panasonic представила приезжающий на голос хозяина холодильник

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    Panasonic представила приезжающий на голос хозяина холодильник

    Panasonic представила приезжающий на голос хозяина холодильник

    Panasonic представила приезжающий на голос хозяина холодильник

      На выставке бытовой электроники IFA 2017 в Берлине японская компания Panasonic показала чудо-холодильник, который способен передвигаться, ориентируясь на голосовые команды.

      Как сообщает компания, холодильник может передвигаться по помещению, избегая столкновений с детьми и домашними питомцами.

      Кроме того, он подключен к специальной базе данных и может рассказать о находящихся внутри напитках, а также рекомендовать закуску к ним.

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