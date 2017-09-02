Panasonic представила приезжающий на голос хозяина холодильник

На выставке бытовой электроники IFA 2017 в Берлине японская компания Panasonic показала
чудо-холодильник, который способен передвигаться, ориентируясь на голосовые команды.
Как сообщает компания, холодильник может передвигаться по помещению, избегая столкновений с детьми и домашними питомцами.
Кроме того, он подключен к специальной базе данных и может рассказать о находящихся внутри напитках, а также рекомендовать закуску к ним.
Кроме того, он подключен к специальной базе данных и может рассказать о находящихся внутри напитках, а также рекомендовать закуску к ним.
Sake Cooler & #Movable Fridge bringing a new lifestyle with #IoT https://t.co/I3foqh9QqT #PanasonicIFA #IFA2017 #kitchen #video— Panasonic Corp. (@panasonic) 2 сентября 2017 г.
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