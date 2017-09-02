Меркель поддержала непрерывный диалог России и НАТО

Несмотря на существующие проблемы, диалог между Россией и НАТО не должен прерываться. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
По словам канцлера, при формировании европейского порядка в любом случае придется взаимодействовать с РФ, сообщает Газета.Ru.
Ангела Меркель: «Поэтому, несмотря на конфликты, связанные, в том числе с ситуацией на Украине, я всегда выступала за то, чтобы мы не прерывали диалог в рамках Россия — НАТО».
Ранее на этой неделе Меркель заявила, что санкции с России могут быть сняты. Однако для этого Украина, по ее словам, должна вернуть контроль над Донбассом.
Ангела Меркель: «Поэтому, несмотря на конфликты, связанные, в том числе с ситуацией на Украине, я всегда выступала за то, чтобы мы не прерывали диалог в рамках Россия — НАТО».
Ранее на этой неделе Меркель заявила, что санкции с России могут быть сняты. Однако для этого Украина, по ее словам, должна вернуть контроль над Донбассом.
Комментарии