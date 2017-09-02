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  • 02.09, 22:22

    В торговом представительстве РФ в Вашингтоне назвали обыски рейдерским захватом

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    В торговом представительстве РФ в Вашингтоне назвали обыски рейдерским захватом

    В торговом представительстве РФ в Вашингтоне назвали обыски рейдерским захватом

    В торговом представительстве РФ в Вашингтоне назвали обыски рейдерским захватом
  • Фото Associated Press © 2017

    • К зданиям торгового представительства РФ был закрыт доступ, после этого в помещениях начались обыски.

    В торговом представительстве России в США прокомментировали действия американской стороны. Обыски в помещениях в торгпредстве рассматривают как рейдерский захват и считают их нарушением международных конвенций. При этом там отметили, что вывезли из зданий необходимые для работы вещи, передает РИА Новости.

    Между тем после настоятельного требования сотрудники посольства РФ были допущены к досмотру помещений торгпредства, где в 21:00 по Москве начались обыски.

    Возле помещений торгпредства в столице США американская сторона выставила охрану, передает ТАСС. Торгпред России Александр Стадник подтвердил, что, мнению американских властей, с комплекса был снят дипломатический иммунитет.

    Отметим, что фактически торговое представительство продолжит работать на территории США. Сотрудники переедут на территорию посольства РФ. Но доступ к зданиям торгпредства был закрыт. Кроме того, были закрыты филиал торгпредства в Нью-Йорке и генконсульство РФ в Сан-Франциско.

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    Москва выразила Вашингтону протест в связи с грядущими обысками дипсобственности РФ
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