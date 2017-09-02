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  • 02.09, 22:22
    Репортеры «ЦТ» нашли байкера, спасшего человека от самоубийства на мосту. байкеры, героизм, Москва, самоубийства. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРепортеры «ЦТ» нашли байкера, спасшего человека от самоубийства на мосту

    Репортеры «ЦТ» нашли байкера, спасшего человека от самоубийства на мосту

    4 комментария
    Репортеры «ЦТ» нашли байкера, спасшего человека от самоубийства на мосту

    Репортеры «ЦТ» нашли байкера, спасшего человека от самоубийства на мосту

    Репортеры «ЦТ» нашли байкера, спасшего человека от самоубийства на мосту

      Видео, на котором байкер спасает человека от самоубийства в Москве, стало хитом Интернета. Репортеры программы «Центральное телевидение» разыскали героя недели.

      В Москве байкер, который заметил человека, собиравшегося спрыгнуть с моста, перекрыл скоростную магистраль, остановил поток машин и попытался остановить самоубийцу. Молодой человек, который уже был готов сделать последний шаг, к счастью, поддался на уговоры. Байкеру удалось спасти его от непоправимой ошибки.

      Репортеры НТВ разыскали байкера, его зовут Иван Золотарёв. Он сказал, что так должен был сделать каждый. И именно так мог и должен был поступить каждый из сотен водителей, которые, заметив человека в беде, просто пронеслись мимо.

      Как то все быстро произошло. 23 секунды от момента как я его заметил, до моего «ээээээ»
      За эти секунды в голову какая т…

      Опубликовано Иваном Золотаревым 30 августа 2017 г.

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