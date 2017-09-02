Репортеры «ЦТ» нашли байкера, спасшего человека от самоубийства на мосту

Видео, на котором байкер спасает человека от самоубийства в Москве, стало хитом Интернета. Репортеры программы «Центральное телевидение» разыскали героя недели.
В Москве байкер, который заметил человека, собиравшегося спрыгнуть с моста, перекрыл скоростную магистраль, остановил поток машин и попытался остановить самоубийцу. Молодой человек, который уже был готов сделать последний шаг, к счастью, поддался на уговоры. Байкеру удалось спасти его от непоправимой ошибки.
Репортеры НТВ разыскали байкера, его зовут Иван Золотарёв. Он сказал, что так должен был сделать каждый. И именно так мог и должен был поступить каждый из сотен водителей, которые, заметив человека в беде, просто пронеслись мимо.
Репортеры НТВ разыскали байкера, его зовут Иван Золотарёв. Он сказал, что так должен был сделать каждый. И именно так мог и должен был поступить каждый из сотен водителей, которые, заметив человека в беде, просто пронеслись мимо.
Как то все быстро произошло. 23 секунды от момента как я его заметил, до моего «ээээээ»Опубликовано Иваном Золотаревым 30 августа 2017 г.
За эти секунды в голову какая т…
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