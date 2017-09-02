Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

На Новоалексеевской улице в Москве произошел пожар. Жертвой возгорания стал один человек.
В ГУ МЧС по Москве сообщили, что на севере столицы в квартире дома на Новоалексеевской улице произошел пожар. Горели личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, передает ТАСС.
В результате пожара погиб один человек, еще один пострадал. На место прибыли пожарные и спасатели. Возгорание было потушено.
В результате пожара погиб один человек, еще один пострадал. На место прибыли пожарные и спасатели. Возгорание было потушено.
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