«Умытые» зеленкой девочки признали вину перед таксистом

Хабаровский таксист Алексей Насонов, «умывший» двух не заплативших за проезд пассажирок зеленкой, раскаялся в содеянном. Сами девочки также признали неправоту.
Банальная прелюдия, когда обычный хабаровский таксист, получив заказ, повез пассажиров за 150 верст от Хабаровска, превратилась в какую-то злую комедию, когда в конце пути парень сбежал, а у девушек попросту не оказалось денег. Обманутый водитель не придумал ничего умнее, как предложить девушкам позеленить свои лица в качестве наказания.
Одна из «умытых» зеленкой девочек рассказала, что они в тот день направлялись в город Вяземский Хабаровского края. При этом она признает обоюдную ответственность за события этого дня.
Полина, пассажирка: «Мы виноваты, что не заплатили, а он (таксист) виноват, что измазал нас зеленкой и видео выложил в Интернет».
География этого так называемого тарифа Аватар — почти вся Россия, от Нижнего Новгорода до Омска. Ролики снимают по всей стране и выкладывают в Интернет.
Алексей Насонов, таксист: «Я даже не знал, что это „Аватар“ называется. Просто сказал: знаете, что с такими, как вы, зайцами делают? Мажут зеленкой. Девочки сказали: мы сами намажемся или намажьте нас, только отпустите».
Подвело и то, что Алексей всего месяц в такси: опыта не хватило, чтобы сразу вычислить потенциальных кидал. После поднявшегося шума таксист пошел в полицию и все рассказал. Еще через день ему позвонили неизвестные и забили стрелку. После этого в Сети появился еще один ролик, где уже сам Алексей Насонов мажет свое лицо зеленкой. Подробности этого инцидента он комментировать отказывается.
Сейчас Алексей Насонов признает свою неправоту и даже извинился перед девочками. Таким образом, никто в этой истории не выглядит чудовищем. Ни семейный мужчина Алексей Насонов, ни девятиклассница Полина, ни родители Аллы, которые закрылись от прессы. Но эта обыденность, банальность с которой одни лгут и обманывают, другие вершат суд, а третьи — мстят, заставляет сердце сжиматься и цепенеть от ужаса.
Одна из «умытых» зеленкой девочек рассказала, что они в тот день направлялись в город Вяземский Хабаровского края. При этом она признает обоюдную ответственность за события этого дня.
Полина, пассажирка: «Мы виноваты, что не заплатили, а он (таксист) виноват, что измазал нас зеленкой и видео выложил в Интернет».
География этого так называемого тарифа Аватар — почти вся Россия, от Нижнего Новгорода до Омска. Ролики снимают по всей стране и выкладывают в Интернет.
Алексей Насонов, таксист: «Я даже не знал, что это „Аватар“ называется. Просто сказал: знаете, что с такими, как вы, зайцами делают? Мажут зеленкой. Девочки сказали: мы сами намажемся или намажьте нас, только отпустите».
Подвело и то, что Алексей всего месяц в такси: опыта не хватило, чтобы сразу вычислить потенциальных кидал. После поднявшегося шума таксист пошел в полицию и все рассказал. Еще через день ему позвонили неизвестные и забили стрелку. После этого в Сети появился еще один ролик, где уже сам Алексей Насонов мажет свое лицо зеленкой. Подробности этого инцидента он комментировать отказывается.
Сейчас Алексей Насонов признает свою неправоту и даже извинился перед девочками. Таким образом, никто в этой истории не выглядит чудовищем. Ни семейный мужчина Алексей Насонов, ни девятиклассница Полина, ни родители Аллы, которые закрылись от прессы. Но эта обыденность, банальность с которой одни лгут и обманывают, другие вершат суд, а третьи — мстят, заставляет сердце сжиматься и цепенеть от ужаса.
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