Ты супер! Танцы
ТВ-Эфир
Ты супер! Танцы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.09, 20:52
    «Умытые» зеленкой девочки признали вину перед таксистом. скандалы, такси, Хабаровск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Умытые» зеленкой девочки признали вину перед таксистом

    «Умытые» зеленкой девочки признали вину перед таксистом

    комментировать
    «Умытые» зеленкой девочки признали вину перед таксистом

    «Умытые» зеленкой девочки признали вину перед таксистом

    «Умытые» зеленкой девочки признали вину перед таксистом

      Хабаровский таксист Алексей Насонов, «умывший» двух не заплативших за проезд пассажирок зеленкой, раскаялся в содеянном. Сами девочки также признали неправоту.

      Банальная прелюдия, когда обычный хабаровский таксист, получив заказ, повез пассажиров за 150 верст от Хабаровска, превратилась в какую-то злую комедию, когда в конце пути парень сбежал, а у девушек попросту не оказалось денег. Обманутый водитель не придумал ничего умнее, как предложить девушкам позеленить свои лица в качестве наказания.

      Одна из «умытых» зеленкой девочек рассказала, что они в тот день направлялись в город Вяземский Хабаровского края. При этом она признает обоюдную ответственность за события этого дня.

      Полина, пассажирка: «Мы виноваты, что не заплатили, а он (таксист) виноват, что измазал нас зеленкой и видео выложил в Интернет».

      География этого так называемого тарифа Аватар — почти вся Россия, от Нижнего Новгорода до Омска. Ролики снимают по всей стране и выкладывают в Интернет.

      Алексей Насонов, таксист: «Я даже не знал, что это „Аватар“ называется. Просто сказал: знаете, что с такими, как вы, зайцами делают? Мажут зеленкой. Девочки сказали: мы сами намажемся или намажьте нас, только отпустите».

      Подвело и то, что Алексей всего месяц в такси: опыта не хватило, чтобы сразу вычислить потенциальных кидал. После поднявшегося шума таксист пошел в полицию и все рассказал. Еще через день ему позвонили неизвестные и забили стрелку. После этого в Сети появился еще один ролик, где уже сам Алексей Насонов мажет свое лицо зеленкой. Подробности этого инцидента он комментировать отказывается.

      Сейчас Алексей Насонов признает свою неправоту и даже извинился перед девочками. Таким образом, никто в этой истории не выглядит чудовищем. Ни семейный мужчина Алексей Насонов, ни девятиклассница Полина, ни родители Аллы, которые закрылись от прессы. Но эта обыденность, банальность с которой одни лгут и обманывают, другие вершат суд, а третьи — мстят, заставляет сердце сжиматься и цепенеть от ужаса.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru