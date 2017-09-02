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  • 02.09, 19:20

    Хэмилтон превзошел Шумахера по числу побед в квалификации

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    Хэмилтон превзошел Шумахера по числу побед в квалификации

    Хэмилтон превзошел Шумахера по числу побед в квалификации

    Хэмилтон превзошел Шумахера по числу побед в квалификации
  • Фото Reuters © 2017

    • Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии, которая прерывалась более чем на два часа из-за сильного дождя и спровоцированной им аварии.

    Этот поул стал 69-м в карьере Хэмилтона в «Формуле-1». Таким образом, 32-летний британец превзошел рекорд семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера по количеству выигранных квалификаций.





    Второй результат показал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третий — его партер по команде австралиец Дэниель Риккьярдо. Оба, впрочем, потеряют 20 и 25 позиций на старте соответственно из-за смены элементов силовой установки.

    С первого ряда, таким образом, рядом с Хэмилтоном будет стартовать канадец Лэнс Стролл из Williams, третьим — француз Эстебан Окон из Force India.

    Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят показал 14-й результат в квалификации, однако в гонку уйдет девятым, так как пятеро опередивших его гонщиков оштрафованы.

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