Хэмилтон превзошел Шумахера по числу побед в квалификации

Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию
Гран-при Италии, которая прерывалась более чем на два часа из-за сильного дождя и спровоцированной им аварии.
Этот поул стал 69-м в карьере Хэмилтона в «Формуле-1». Таким образом, 32-летний британец превзошел рекорд семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера по количеству выигранных квалификаций.
Второй результат показал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третий — его партер по команде австралиец Дэниель Риккьярдо. Оба, впрочем, потеряют 20 и 25 позиций на старте соответственно из-за смены элементов силовой установки.
С первого ряда, таким образом, рядом с Хэмилтоном будет стартовать канадец Лэнс Стролл из Williams, третьим — француз Эстебан Окон из Force India.
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят показал 14-й результат в квалификации, однако в гонку уйдет девятым, так как пятеро опередивших его гонщиков оштрафованы.
BREAKING: @LewisHamilton becomes an all-time #F1 record holder with his 69th career pole, VER qualifies second, RIC third #Quali #ItalianGP pic.twitter.com/5TbjUUQ5xC— Formula 1 (@F1) September 2, 2017
HAM: «To do this at such a historic circuit… 69 — I can’t believe it.» #Quali #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/E6gNq286La— Formula 1 (@F1) September 2, 2017
Второй результат показал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третий — его партер по команде австралиец Дэниель Риккьярдо. Оба, впрочем, потеряют 20 и 25 позиций на старте соответственно из-за смены элементов силовой установки.
С первого ряда, таким образом, рядом с Хэмилтоном будет стартовать канадец Лэнс Стролл из Williams, третьим — француз Эстебан Окон из Force India.
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят показал 14-й результат в квалификации, однако в гонку уйдет девятым, так как пятеро опередивших его гонщиков оштрафованы.
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