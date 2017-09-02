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  • 02.09, 20:52
    «Переворот, пожар, взрыв»: очевидец рассказал о катастрофе Ан-2. авиасалоны и авиашоу, авиационные катастрофы и происшествия, Московская область, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Переворот, пожар, взрыв»: очевидец рассказал о катастрофе Ан-2

    «Переворот, пожар, взрыв»: очевидец рассказал о катастрофе Ан-2

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    «Переворот, пожар, взрыв»: очевидец рассказал о катастрофе <nobr>Ан-2</nobr>

    «Переворот, пожар, взрыв»: очевидец рассказал о катастрофе Ан-2

    «Переворот, пожар, взрыв»: очевидец рассказал о катастрофе <nobr>Ан-2</nobr>

      В подмосковной Балашихе во время авиашоу рухнул самолет.

      Как рассказывают очевидцы, летчик пытался в последний момент увести самолет подальше от зрителей. Отсюда и сильный левый крен.

      Ан-2 на низкой высоте выполнял фигуру высшего пилотажа, и, когда пошел на разворот, крылом задел землю. От мощного удара самолет развалился на части и загорелся.

      Игнат Соловей, очевидец: «Самолет шел курсом на зрителей. Не исключено, что что-то случилось во время маневра. Вероятно, чтобы не упасть на толпу зрителей, пилот уводил самолет левым креном под 90 градусов, но высоты не хватило. Машина сильно задела законцовкой левого крыла взлетно-посадочную полосу. В результате касания произошло скольжение по земле, переворот, возгорание, затем взрыв».

      За штурвалом был опытный пилот Дмитрий Сухарев, сообщает РИА Новости. Также на борту находился фотограф-любитель Борис Тылевич. Оба они погибли на месте. Упавший самолет не принадлежал ДОСААФ, однако сотрудники организации помогут в организации похорон погибших.

      Игорь Филимонов, руководитель пресс-службы ДОСААФ: «Дмитрий Сухарев был опытнейшим летчиком, настоящим мастером своего дела, он великолепно знал и чувствовал самолет Ан-2. По всей видимости, его опыт помог ему в последний момент увести воздушное судно в сторону от зрителей авиационного праздника. Для ДОСААФ это настоящая трагедия, мы выражаем соболезнования родным и близким погибших».

      Добавим, на авиашоу в Подмосковье разбился тот самый Ан-2, на котором несколько дней назад летал корреспондент НТВ Алексей Прокин, когда готовил сюжет о 70-летии «кукурузника».

      Причин катастрофы несколько. Среди них — ошибка пилотирования и техническая неисправность. Транспортная прокуратура начала проверку.

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