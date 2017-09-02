Вырвавшийся из сирийского плена журналист открыл охоту на террористов в Европе

Пока мировые лидеры вместо того, чтобы сообща бороться с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) тратят силы на пикировки, террористы, кажется, нашли выход, куда им податься, — в Европу. Туда, где счет кровавым терактам уже идет на десятки и где очередного удара террористов по-прежнему , кажется, даже и не ждут.

707 Германия

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Стильные очки, аккуратно постриженная бородка, рубашка в клетку — в толпе его теперь не отличить от обычного европейца. Масуду Акилу хватило нескольких месяцев в Берлине, чтобы привыкнуть к мирной жизни и избавиться от ночных кошмаров. Все изменила одна встреча, после которой чудом избежавший гибели журналист понял, что, хотя он и убежал от войны, война уже пришла вслед за ним на тихие берлинские улочки.



Это был рутинный выезд на съемку для курдского телеканала. Масуд дремал на переднем сиденье, водитель Фархад ругался с женой по телефону. На перекрестке их окружили люди с оружием и выволокли из автомобиля на разбитый асфальт. Поначалу он даже не знал, кто из боевиков взял его в плен.



Когда Масуду надели на голову мешок и посадили в джип, он уже прощался с жизнью, был уверен: везут на казнь. Но его обменяли на пленных боевиков. И вот он уже в Берлине, далеко от войны и, кажется, в безопасности. И кто бы мог подумать, что на одной из этих улочек он лицом к лицу столкнется с одним из своих мучителей. Только враг уже не в полевой форме боевика, а в «гражданке» с таким же, как и у Масуда, статусом — беженец.



Масуд и сегодня удивляется: когда он сам вместе с потоком беженцев прорывался в Германию через Балканы, его ни разу не допросили, не проверили документы. Такой дырой в европейском заборе воспользовались и террористы. Но в Берлине теперь уже Масуд был охотником, который начал выслеживать затаившихся террористов. Обо всех, кого узнал и разыскал, рассказал немецкой полиции.



Масуд Акил: «Мы должны знать, что террористы среди нас, нельзя об этом молчать, мы просто обязаны их остановить».



Западные государства ввели санкции против Сирии, избегают любых официальных контактов с сирийскими силовыми ведомствами. Именно поэтому сейчас только Масуд Акил может помочь выявить немецким спецслужбам тех, кто воевал за ИГИЛ и другие террористические группировки.



Известный немецкий журналист Питер Копф помог Масуду Акилу превратить его рискованное расследование в книгу.



Питер Копф: «Изначально я думал, что он узнал человека три-четыре. Но в процессе работы над книгой я понял, что речь идет еще как минимум о трех десятках боевиков. Причем все они по-прежнему на свободе и живут рядом с нами».



Список Масуда — имена, пароли и явки головорезов ИГИЛ уже с немецкой пропиской — кажется, так и не заинтересовал полицию и спецслужбы. Но, возможно, он сможет предостеречь, а значит, спасти простых немцев.