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  • 02.09, 19:20

    Арку моста в Крым сняли с МКС: фото

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    Арку моста в Крым сняли с МКС: фото

    Арку моста в Крым сняли с МКС: фото

    Арку моста в Крым сняли с МКС: фото

    Находящийся на Международной космической станции космонавт Сергей Рязанский сфотографировал установленную на этой неделе железнодорожную арку моста в Крым.

    Уникальное фото было опубликовано в Twitter космонавта-испытателя «Роскосмоса». Снимок Рязанский сопроводил подписью: «Мы тоже с МКС следим за строительством».



    Напомним, на этой неделе строители Крымского моста подняли железнодорожную арку весом 6 тысяч тонн на фарватерные опоры.

    смотретьГигантская арка Крымского моста поднялась над морем: кадры уникальной операции
    Гигантская арка Крымского моста поднялась над морем: кадры уникальной операции
    Уникальная морская операция, проходившая под контролем ведущих инженеров проекта, прошла успешно. На то, чтобы доставить арку за пять километров от берега и установить ее, рабочим и инженерам потребовалось несколько дней. Теперь мостостроители готовятся к установке автодорожной арки.



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