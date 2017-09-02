Арку моста в Крым сняли с МКС: фото

Находящийся на Международной космической станции космонавт Сергей Рязанский сфотографировал установленную на этой неделе железнодорожную арку моста в Крым.
Уникальное фото было опубликовано в Twitter космонавта-испытателя «Роскосмоса». Снимок Рязанский сопроводил подписью: «Мы тоже с МКС следим за строительством».
Напомним, на этой неделе строители Крымского моста подняли железнодорожную арку весом 6 тысяч тонн на фарватерные опоры.
Уникальная морская операция, проходившая под контролем ведущих инженеров проекта, прошла успешно. На то, чтобы доставить арку за пять километров от берега и установить ее, рабочим и инженерам потребовалось несколько дней. Теперь мостостроители готовятся к установке автодорожной арки.
Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив закреплена на фарватерных опорах. Мы тоже с МКС следим за строительством ;) pic.twitter.com/l4gFh1rJQO— Сергей Рязанский (@SergeyISS) 2 сентября 2017 г.
Напомним, на этой неделе строители Крымского моста подняли железнодорожную арку весом 6 тысяч тонн на фарватерные опоры.
Уникальная морская операция, проходившая под контролем ведущих инженеров проекта, прошла успешно. На то, чтобы доставить арку за пять километров от берега и установить ее, рабочим и инженерам потребовалось несколько дней. Теперь мостостроители готовятся к установке автодорожной арки.
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