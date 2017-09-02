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  • 02.09, 19:20

    На Украине расследуют «циничные нарушения» при продаже билетов на «Евровидение»

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    На Украине расследуют «циничные нарушения» при продаже билетов на «Евровидение»

    На Украине расследуют «циничные нарушения» при продаже билетов на «Евровидение»

    Антимонопольный комитет Украины открыл расследование по жалобе на нарушения закона в ходе продажи билетов на конкурс «Евровидение-2017», прошедший в Киеве в мае.

    С заявлением в АМКУ обратился юрист Ростислав Кравец, по словам которого, по время монопольной продажи билетов на конкурс вместе с номинальной ценой незаконно взимались дополнительные сборы.

    Ростислав Кравец: «Столь циничное нарушение, на мой взгляд, антимонопольного законодательства, заключающееся в установлении платы за услугу, от которой нельзя отказаться при монопольной продаже билетов на конкурс „Евровидение“, не должно остаться незамеченным, а лица, придумавшие столь „гениальную“ схему и в очередной раз, на мой взгляд, подорвавшие доверие к Украине, безнаказанными».

    На своей странице в Facebook Кравец выразил надежду, что дело «будет доведено до логического завершения».

    Уполномоченный АМКУ Агия Загребельская подтвердила, что комитет действительно увидел признаки нарушения в том, что в номинальную цену билета были включены дополнительные средства (сервисный сбор, дополнительные услуги).

    Агия Загребельская: «В действиях ЧП „В Тикет“ были выявлены признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке услуг по продаже билетов на песенный конкурс „Евровидение-2017“, которые привели или могут привести к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможными в условиях значительной конкуренции на рынке».

    Антимонопольний комітет України открыл производство по делу о билетах на Евровидение. Заявление было подано мной, вот са…

    Posted by Ростислав Кравец on Friday, September 1, 2017

    В июне стало известно, что Киев будет оштрафован за нарушения при организации конкурса и недопуск российской участницы Юлии Самойловой.

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