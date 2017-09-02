На Украине расследуют «циничные нарушения» при продаже билетов на «Евровидение»

Антимонопольный комитет Украины открыл расследование по жалобе на нарушения закона в ходе продажи билетов на конкурс
«Евровидение-2017», прошедший в Киеве в мае.
С заявлением в АМКУ обратился юрист Ростислав Кравец, по словам которого, по время монопольной продажи билетов на конкурс вместе с номинальной ценой незаконно взимались дополнительные сборы.
Ростислав Кравец: «Столь циничное нарушение, на мой взгляд, антимонопольного законодательства, заключающееся в установлении платы за услугу, от которой нельзя отказаться при монопольной продаже билетов на конкурс „Евровидение“, не должно остаться незамеченным, а лица, придумавшие столь „гениальную“ схему и в очередной раз, на мой взгляд, подорвавшие доверие к Украине, безнаказанными».
На своей странице в Facebook Кравец выразил надежду, что дело «будет доведено до логического завершения».
Уполномоченный АМКУ Агия Загребельская подтвердила, что комитет действительно увидел признаки нарушения в том, что в номинальную цену билета были включены дополнительные средства (сервисный сбор, дополнительные услуги).
Агия Загребельская: «В действиях ЧП „В Тикет“ были выявлены признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке услуг по продаже билетов на песенный конкурс „Евровидение-2017“, которые привели или могут привести к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможными в условиях значительной конкуренции на рынке».
В июне стало известно, что Киев будет оштрафован за нарушения при организации конкурса и недопуск российской участницы Юлии Самойловой.
Ростислав Кравец: «Столь циничное нарушение, на мой взгляд, антимонопольного законодательства, заключающееся в установлении платы за услугу, от которой нельзя отказаться при монопольной продаже билетов на конкурс „Евровидение“, не должно остаться незамеченным, а лица, придумавшие столь „гениальную“ схему и в очередной раз, на мой взгляд, подорвавшие доверие к Украине, безнаказанными».
На своей странице в Facebook Кравец выразил надежду, что дело «будет доведено до логического завершения».
Уполномоченный АМКУ Агия Загребельская подтвердила, что комитет действительно увидел признаки нарушения в том, что в номинальную цену билета были включены дополнительные средства (сервисный сбор, дополнительные услуги).
Агия Загребельская: «В действиях ЧП „В Тикет“ были выявлены признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке услуг по продаже билетов на песенный конкурс „Евровидение-2017“, которые привели или могут привести к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможными в условиях значительной конкуренции на рынке».
Антимонопольний комітет України открыл производство по делу о билетах на Евровидение. Заявление было подано мной, вот са…Posted by Ростислав Кравец on Friday, September 1, 2017
В июне стало известно, что Киев будет оштрафован за нарушения при организации конкурса и недопуск российской участницы Юлии Самойловой.
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