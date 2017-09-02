В Британии предложили миллион долларов за решение шахматной задачи

Исследователи
Сент-Эндрюсского университета в Великобритании пообещали выплатить миллион долларов тому, кто поможет решить усложненный вариант шахматной задачи, известной с XIX века.
О задаче «о восьми ферзях» известно с 1850 года. Ее суть заключается в том, чтобы на стандартной шахматной доске в 64 клетки разместить восемь ферзей таким образом, чтобы ни один из них не атаковал другого.
Задачу с обычной шахматной доской способен решить обычный человек. С увеличением числа клеток и фигур для решения задачи потребуется помощь компьютера. Однако при увеличении доски до размера 1000 на 1000 клеток, существующая компьютерная программа дает сбой, отмечает сайт «Комсомольской правды».
Ученые предложили миллион долларов тому, кто сможет придумать алгоритм для решения задачи или же докажет, что решения не существует. По мнению исследователей, успешно написанная программа может быть адаптирована и для решения других важных задач.
Задачу с обычной шахматной доской способен решить обычный человек. С увеличением числа клеток и фигур для решения задачи потребуется помощь компьютера. Однако при увеличении доски до размера 1000 на 1000 клеток, существующая компьютерная программа дает сбой, отмечает сайт «Комсомольской правды».
Ученые предложили миллион долларов тому, кто сможет придумать алгоритм для решения задачи или же докажет, что решения не существует. По мнению исследователей, успешно написанная программа может быть адаптирована и для решения других важных задач.
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