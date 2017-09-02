Полиция не нашла взрывоопасных предметов в центре Одессы

Полиция не нашла взрывоопасных предметов в ходе проверки подозрительного дипломата и рюкзака в центре Одессы, сообщает
пресс-служба полиции в Одесской области.
Ранее в полицию поступило сообщение о подозрительном дипломате на одной из улиц в центре города. Также было сообщение о минировании аэропорта. Кроме того, как стало известно позже, в центре города также проверяли подозрительный рюкзак.
По данным правоохранителей, на места происшествия выезжала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебной собакой. Проведенная проверка «каких-либо взрывоопасных веществ, устройств или предметов не обнаружила», говорится в сообщении на сайте областной полиции.
Также стало известно, что международный аэропорт Одесса возобновил работу после сообщения о минировании, взрывоопасных предметов там не обнаружили. Принимаются меры по установлению личности правонарушителя, который «предоставил ложные сведения и дестабилизировал работу воздушных ворот Одессы», сообщает полиция.
По данным правоохранителей, на места происшествия выезжала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебной собакой. Проведенная проверка «каких-либо взрывоопасных веществ, устройств или предметов не обнаружила», говорится в сообщении на сайте областной полиции.
Также стало известно, что международный аэропорт Одесса возобновил работу после сообщения о минировании, взрывоопасных предметов там не обнаружили. Принимаются меры по установлению личности правонарушителя, который «предоставил ложные сведения и дестабилизировал работу воздушных ворот Одессы», сообщает полиция.
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